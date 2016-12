Baden-Baden (ots) - Wenige Tage vor Heiligabend können bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, noch etwa 200 einzigartige Geschenke ersteigert werden, die es so garantiert nirgendwo zu kaufen gibt. Das Allerbeste dabei: Mit den gewonnenen Auktionen bereitet man doppelte Freude. Denn beschenkt werden neben den Liebsten auch bedürftige Kinder, denen 100 Prozent der Auktionserlöse zugute kommen.

Auf www.unitedcharity.de finden Geschenkesuchende neben VIP-Tickets für tolle Bundesliga- und Champions League-Partien auch einen Deluxe-Schnupperkurs in einer Parfum-Werkstatt, eine von Papst Franziskus gesegnete Jesuskind-Krippenfigur, eine nicht mehr käufliche Einhorn-Schokolade mit der Unterschrift von Sasha sowie viele signierte Bücher und Sport-Sammlerstücke.

Zudem werden bei United Charity Luxus-Kurzurlaube, exklusive Kino- und Drehorterlebnisse, Top-Restaurantgutscheine, stylische Outfits und viele Schmuck-Highlights versteigert. Für alle, die einen absoluten Eyecatcher verschenken wollen, liegen ein von Promis signiertes Bambi und tolle Warhol-Kunstwerke unter dem Hammer.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

Pressekontakt:

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell