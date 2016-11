Baden-Baden (ots) - Wer wollte nicht schon immer einmal einen Prominenten verschenken? Zum Fest versteigern Sophia Thomalla, Elyas M'Barek und viele weitere Stars bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, exklusive Meet & Greets sowie signierte Sammlerstücke. Einmalig dabei: Die Geschenke bringen doppelte Freude, denn die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an Kinderhilfsprojekte weitergeleitet.

So können alle, die ein unvergessliches Weihnachtsgeschenk suchen, auf www.unitedcharity.de z.B. ein gemeinsames Abendessen mit Sophia Thomalla oder Hannes Jaennicke, die Mütze von Elyas M'Barek sowie eine einzigartige Scorpions-Gitarre ersteigern. Die Erlöse aus diesen Auktionen fließen an BILD hilft e.V. - "Ein Herz für Kinder" und die Sky Stiftung.

Insgesamt laufen bei United Charity zurzeit mehr als 300 sensationelle Weihnachts-Auktionen, viele davon mit Unterstützung prominenter Persönlichkeiten wie Sylvie Meis, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Udo Lindenberg, Ralf Möller und vielen mehr.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 6 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.

