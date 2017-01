Neues "ARD-Buffet"-Quiz: Deutschland in 360 Grad Zuschauer können ab sofort täglich per Telefon oder Online mitspielen in der SWR Ratgebersendung im Ersten

Im neuen Jahr präsentiert sich das ,,ARD-Buffet" mit einem innovativen Quizformat. Beim ,,360-Grad-Quiz" sind die mitspielenden Zuschauer aktiv am Telefon dabei. Zu gewinnen gibt es ab sofort täglich bis zu 200 Euro. Die Moderatorinnen und Moderatoren des ARD-Buffet v. li.: Evelin König, Holger Wienpahl, Fatma Mittler-Solak und Florian ... Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Im neuen Jahr präsentiert sich das "ARD-Buffet" mit einem innovativen Quizformat. Beim "360-Grad-Quiz" sind die mitspielenden Zuschauer aktiv am Telefon dabei. Zu gewinnen gibt es ab sofort täglich bis zu 200 Euro.

Ein spannender Ort irgendwo in Deutschland, den man so noch nie wahrgenommen hat: Das sieht der mitspielende Zuschauer beim neuen "ARD-Buffet"-Quiz als interaktives 360-Grad-Panoramabild - vom Münchner Marienplatz bis zur Kieler Förde. Es gibt nur eine Minute Zeit, um per Stimmkommando durch das Panorama zu navigieren. Wie viele Details kann sich der Mitspieler merken? Ist die Minute vorbei, endet die Navigation. Der "ARD-Buffet"-Moderator stellt nun vier Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten.

36 Einzelkameras liefern das Panorama

Beantwortet der Mitspieler alle Fragen richtig, kann er maximal 200 Euro gewinnen. Je besser man navigiert, umso mehr Bildausschnitte sieht man und umso größer ist die Chance, alle Fragen richtig zu beantworten. Eine Kamera, die über 36 Einzelkameras verfügt, liefert das Bild für das neue "360-Grad-Quiz".Der SWR arbeitet als erstes Regelformat im deutschen Fernsehen mit dieser Technik für ein tägliches, interaktives Live-Quiz.

Wer in der Sendung telefonisch nicht durchkommt, hat die Chance, online mitzuspielen. Es gibt täglich ein "360-Grad-Quiz" auf der "ARD-Buffet"-Seite.

Das "ARD-Buffet" im Ersten: montags bis freitags von 12:15 Uhr bis 13 Uhr

