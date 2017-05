Die Geschichte geht weiter - Zweite gofeminin Box Stories Edition "So Unique"

Köln (ots) - Nach dem erfolgreichen Start der Launch Box "Just Bloom", präsentiert gofeminin nun die zweite Edition ihrer monatlichen Lifestylebox mit dem Thema: So Unique.

Ganz nach dem Motto "Who want´s to be normal, when you can be unique" dreht sich alles in der Box um Individualität und den persönlichen Stil. Mit dem Thema der Box Stories soll an die Einzigartigkeit jeder Frau erinnert werden. Das Box Stories Magazin enthält von der gofeminin Redaktion zusammengestellte Ratgeber-Artikel für einen selbstbestimmten Lifestyle.

"Nach den Launch Events hatten wir unglaublich positives Feedback zu unserer ersten Box Just Bloom. Bloggerinnen und Abonnentinnen lobten die Produktauswahl, die Zusammenstellung aus verschiedenen Produktwelten und die Orientierung an Women Empowerment Themen. Jetzt sind wir gespannt, wie die zweite Box ankommt" so Marc Flamme, Geschäftsführer von gofeminin.

Insgesamt enthält die Box sechs Produkte aus den Bereichen Beauty, Fashion, Papeterie und Lifestyle. Integrierte Marken sind unter anderem Shue Uemura und Clinique.

Die Box Stories So Unique Edition ist ab Anfang Mai auf www.boxstories.de als Teil des regulären Abos erhältlich.

Über Box Stories:

Mit Box Stories hat gofeminin, das führende Online-Portal für Frauen, eine Abonnement Box auf den Markt gebracht und damit die Online-Inhalte, die Frauen täglich inspirieren und begeistern, erlebbar gemacht. Die Abo-Box gibt es ab 19,00 Euro monatlich, sie wird kostenfrei geliefert. Der Inhalt der Box besteht aus sechs bis acht Lifestyle und Beautyprodukten, die sorgsam von der gofeminin Redaktion ausgewählt werden. Außerdem enthält jede Box ein Magazin, in dem die Leserinnen Tipps, Tutorials, Ratgeberartikel und Produktempfehlungen bekommen. Jede Box behandelt ein inspirierendes Thema, das Frauen dabei unterstützen soll, ein glückliches, gesundes und selbstbewusstes Leben zu führen.

Über die gofeminin.de GmbH:

Als Tochter der aufeminin.com S.A. (Paris) und Teil der Axel Springer SE ist gofeminin.de das erfolgreiche Online-Magazin für Frauen. 5,8 Millionen Unique User (AGOF digital facts 2017-01) besuchen gofeminin.de monatlich und finden hier auf unterhaltsame und inspirierende Weise alle Themen, die Frauen beschäftigen. gofeminin ist dort, wo die weibliche Zielgruppe über ihre Lieblingsthemen kommuniziert. Neben unserem Online-Forum mit einer Community von über 1,7 Millionen Mitgliedern und der erfolgreichen Produkttestplattform liefert gofeminin seinen Usern unterhaltsame Inhalte auf Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat und WhatsApp. Inhalte, die begeistern: Die Zahl der Fans steigt kontinuierlich. Bei Pinterest wuchs die Zahl in nur einem Jahr auf über 180.000 Follower (04/2017). Die gofeminin Facebookseite verfolgen aktuell 308.000 Fans.

