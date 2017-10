Frankfurter Buchmesse 2017: Hotelpreise steigen um 155 Prozent

Quelle: CHECK24 (hotel.check24.de, 089-24 24 11 36); Angaben ohne Gewähr, Stand: 04.10.2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/CHECK24 Vergleichsportal GmbH/CHECK24.de" Bild-Infos Download

München (ots) - Hotelpreise zum ersten Fachbesuchertag 155 Prozent über Durchschnittsniveau im Oktober Besucherwochenende: freie Zimmer in 85 Hotels - Übernachtung ab 71 Euro im Doppelzimmer

Zur Frankfurter Buchmesse (11. bis 15. Oktober) steigen die durchschnittlichen Übernachtungspreise um bis zu 155 Prozent über das Hotelpreisniveau im Oktober (119 Euro). Am Eröffnungstag kostet eine Übernachtung im Doppelzimmer durchschnittlich 304 Euro. Bereits vor der Eröffnung der Buchmesse ziehen die Preise an. Möglicher Grund: Aussteller bereiten ihre Stände auf der Messe vor. Wenn am Besucherwochenende die Buchmesse auch für Privatpersonen ihre Türen öffnet, fallen die durchschnittlichen Hotelpreise deutlich.

Besucherwochenende: Übernachtung ab 71 Euro im Doppelzimmer

Leseratten können sich freuen: Zum Betrachtungszeitpunkt hatten noch 85 Hotels im Umkreis von zwei Kilometern zur Messe freie Zimmer zu den gewählten Kriterien im Angebot.*) Privatbesucher übernachten in einem Dreisternehotel bereits ab 71 Euro im Doppelzimmer inklusive Frühstück. Selbst für größeren Komfort in einem Viersternehotel müssen Besucher nicht viel mehr ausgeben. Gut bewertete Unterkünfte der gehobenen Kategorie gibt es bereits ab 80 Euro.

*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, max. zwei Kilometer Luftlinie von der Frankfurter Buchmesse (Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main) entfernt. Übernachtungszeitraum: Samstag, 14.10.2017 bis Sonntag, 15.10.2017; Stand der Preise: 04.10.2017; alle genannten Hotelpreise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter: http://ots.de/mpG5v

