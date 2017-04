Anna-Carina Woitschack: "Ich habe noch nie so geliebt!"

Cover Meine Melodie (5/2017; EVT: 20. April) / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7235 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Meine Melodie" Bild-Infos Download

Rastatt (ots) - Die Sängerin ist über Angriffe auf ihre Beziehung mit Stefan Mross sehr empört

Die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack wehrt sich gegen Verunglimpfungen ihrer Beziehung mit dem Musiker und Entertainer Stefan Mross. "Ich habe noch nie so geliebt", sagt die 24-Jährige in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift MEINE MELODIE (5/2017; EVT: 20. April) und betont: "Meine Liebe zu Stefan ist absolut ehrlich." Unterstellungen, wonach sie nur aus Karrieregründen mit Mross liiert ist, seien darum sehr schmerzhaft für sie. "Man frisst einiges in sich rein oder versucht es zu ignorieren, aber es belastet einen schon." Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross sind seit Ende vergangenen Jahres ein Paar. Die Sängerin hatte ihre Karriere im Jahr 2011 als Kandidatin der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" gestartet. Gerade hat sie ihr neues Album "Ich wollte nie dein Engel sein" veröffentlicht.

"Ich mag es nicht, wenn Menschen mich beurteilen, die mich überhaupt nicht kennen", sagt die Sängerin weiter. "Stefan und ich sind wirklich durch die Liebe zur Musik zusammengekommen." Sie sei jetzt "so glücklich" und erlebe "die schönste Zeit ihres Lebens". Sogar über die Gründung einer Familie denkt sie schon nach: "Ich kann nicht sagen heute oder morgen, aber grundsätzlich will ich schon", erklärt Anna-Carina Woitschack.

