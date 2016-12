Rastatt (ots) - Der Schlagersänger Semino Rossi (53) ist zum neunten Mal von den Lesern der Musikzeitschrift "Meine Melodie" mit dem "Goldenen Enzian" ausgezeichnet worden. Der gebürtige Argentinier freut sich sehr über den Preis und bedankt sich bei seinen Fans für "diese große Ehre". "Da wird es in meinem Arbeitszimmer ja noch mehr funkeln. Schon jetzt ist es eine Pracht, wenn die Sonne auf die gesammelten Kristall-Trophäen strahlt", sagt der Sänger. Den "Ehren Enzian" erhält in diesem Jahr die Schlager-Diva Lena Valaitis (73), die auch schon im Jahr 2014 mit dem Preis ausgezeichnet wurde. "Es ist so schön, dass mich das Publikum nicht vergessen hat", freut sich die Sängerin und betont: "Wenn mir Menschen berichten, dass ich und meine Lieder sie durchs Leben begleitet haben, rührt mich das ganz tief."

Die Auszeichnungen werden alljährlich von den "Meine Melodie"-Leserinnen und Lesern an die beliebtesten Künstler aus den Bereichen Volksmusik und Schlager vergeben. Auch 2016 war die Beteiligung wieder überragend. Tausende von Zuschriften waren bei der Redaktion eingegangen. Bei der Vergabe des "Goldenen Enzian" konnte sich Semino Rossi in diesem Jahr gegen das Schlager-Duo A. & A. Hofmann auf Platz 2 und die Gruppe Fantasy auf Platz 3 durchsetzen. Lena Valaitis belegte in der Kategorie "Ehren Enzian" den ersten Platz vor Frank Schöbel und Freddy Quinn auf Rang zwei und drei.

