PiCK UP! startet bei "Ninja Warrior Germany"

Köln (ots) - 9. August 2017. Wenn am 12. August bei RTL die actiongeladene TV-Show "Ninja Warrior Germany" in die zweite Runde geht, ist auch Bahlsen mit im Parcours. Für das Unternehmen und seine Marke PiCK UP! wurden individuelle Sponsoring-Spots entwickelt, die während des gesamten TV-Events auf höchst unterhaltsame Art eine hohe Aufmerksamkeit sichern: Beim Wettkampf tritt ein animierter PiCK UP! Keksriegel an und kämpft sich ebenfalls durch den Parcours.

"Bahlsen ist bekannt dafür, gerne Neues zu wagen und zeigt mit dem innovativen Storytelling-Sponsoring einmal mehr, wie viel Spaß Werbung machen kann", sagt Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland. "Die Marke PiCK UP! bettet sich wunderbar in die sportliche Wettkampfszenerie ein und kann bei den mitfiebernden Zuschauern punkten."

Im Opener zeigt die PiCK UP!-Figur mit einem persönlichen Warm-Up, wie sie sich sportlich auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet und stimmt die Zuschauer zuhause damit auf den großen sportlichen Fernsehabend ein. Reminder-Spots greifen all die Fähigkeiten auf, die Teilnehmer für die verschiedenen Stages des Parcours benötigen - Sprungkraft, Vielseitigkeit oder Willensstärke. Der Closer konzentriert sich darauf, wie man den Parcours erfolgreich zu Ende bringt und durchs Ziel kommt. Denn erst wenn der Wettkämpfer den Buzzer gedrückt hat, kann er sich erleichtert ausruhen. Allerdings nur so lange, bis es in die nächste Runde geht.

Neben dem Trailersponsoring der Kampagne hat Bahlsen umfangreiche Videoangebote im Umfeld von "Ninja Warrior Germany" gebucht. So ist PiCK UP! mit Pre-Roll-Spots auch auf TV NOW und RTL.de präsent. Daneben sorgen ein großflächiges, harmonisch integriertes Header-Branding und ein Multiscreen Billboard in der Rubrik "Ninja Warrior Germany" auf RTL.de für zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch hier orientiert sich der Look an den Sponsoring-Motiven.

"Actiongeladene und kultige TV-Shows passen einfach perfekt zu PiCK UP!", sagt Sonja van Daelen, verantwortliche Senior Brand Managerin PiCK UP!, Bahlsen D-A-CH. "Nach dem großen Erfolg im Dschungel wird PiCK UP! erneut unter Beweis stellen, dass es auch die schwierigen Ninja Warrior Hindernisse meistern kann. Ninja Warrior Germany bietet dafür die perfekte Fläche." Bereits Anfang des Jahres hatte PiCK UP! im Umfeld des RTL Dschungelcamp mit zahlreichen innovativen TV-Sonderwerbeformen neue Maßstäbe gesetzt. Die Kampagne zu "Ninja Warrior Germany" wurde von Bahlsen in enger Zusammenarbeit mit der Unit Solutions bei IP Deutschland und dem Marketing der Mediengruppe RTL entwickelt.

Die neue "Ninja Warrior Germany"-Staffel startet am Samstag, 12. August 2017, um 20:15 Uhr bei RTL und läuft über sieben Vorrunden, ein Halbfinale sowie ein großes Finale.

