Heilbronner Stimme: Deutlich mehr Häftlinge in Gefängnissen in Baden-Württemberg - Minister Guido Wolf: Eine Ursache für Anstieg der Häftlingszahlen ist die Flüchtlingskrise

Heilbronn (ots) - Die Gefängnisse in Baden-Württemberg geraten an ihre Grenzen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Häftlinge um mehr als sechs Prozent gestiegen - von 6845 auf 7296. Das berichtet die "Heilbronner Stimme" (Montag) unter Berufung auf das Justizministerium in Stuttgart. "Die Justizvollzugsanstalten im Land befinden sich in einer extremen Belastungssituation", sagte Minister Guido Wolf (CDU) dem Blatt und führte weiter aus: "Die gestiegene Zahl ausländischer Gefangener hat die angespannte Belegungssituation in den Gefängnissen des Landes weiter verschärft."

Der Ausländeranteil in den Justizvollzugsanstalten stieg dem Bericht zufolge von 44,6 auf 46 Prozent - von 3053 auf 3355 Personen. Diese Zunahme habe "eine Mitursache sicherlich in der Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016", sagte Wolf und warnte vor der hohen Arbeitsbelastung für die Bediensteten: "Hinzu kommt, dass der Umgang mit ausländischen Gefangenen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen kultureller Unterschiede, zunehmenden psychischen Auffälligkeiten, vor allem aber wegen Verständigungsschwierigkeiten vor große Herausforderungen stellt."

Der angespannten Situation trete das Land "durch Videodolmetscher, aber auch durch die Einstellung mehrsprachiger Bewerber im Justizvollzugsdienst" entgegen. Wolf verwies auf 67 neue Stellen für Vollzugsbedienstete im Land in diesem Jahr. Im Etatentwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019 sind nach Informationen der "Heilbronner Stimme" 100 weitere Stellen vorgesehen.

Auffällig ist der Anstieg der Zahl der Häftlinge aus den Asyl-Herkunftsländern Algerien (von 248 auf 258), Gambia (von 178 auf 219) und Syrien (von 42 auf 89) gegenüber dem Jahr 2016. Stichtag für die Erhebung war jeweils der 31. März.

