Heilbronner Stimme: Nachspielzeit im Pokalspiel Bayern-Dortmund - Statistiker belegen den "Bayern-Bonus"

Heilbronn (ots) - Die Nachspielzeit im Pokal-Halbfinale Bayern München-Borussia Dortmund war nach Berechnungen der renommierten Sport-Statistiker von Opta deutlich zu lang. Das berichtet die "Heilbronner Stimme" (Samstagausgabe). Nach Berechnungen des Datendienstleisters war die Nachspielzeit in der 2. Halbzeit von 6 Minuten und 11 Sekunden die längste in dieser DFB-Pokalsaison. Die Nettospielzeit in der 2. Hälfte war jedoch die zweitlängste mit 33 Minuten und 21 Sekunden in dieser Pokalsaison (nur SV Drochtersen/Assel gegen Borussia Mönchengladbach hatte eine längere Nettospielzeit in der 2. Halbzeit 33 Minuten und 47 Sekunden).

Demnach hätte die Nachspielzeit deutlich kürzer ausfallen müssen, so die Statistiker. Dazu erklärte eine Opta-Sprecherin: "Anhand der langen Nettospielzeit in den zweiten 45 Minuten, lässt sich festhalten, dass die Nachspielzeit von 6 Minuten und 11 Sekunden nicht berechtigt war."

Opta mit deutschem Sitz in Unterföhring ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von (Live-)Sportdaten und wertet Daten aus dem gesamten Sportbereich im In- und Ausland aus.

