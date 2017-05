Noch mehr High-Class-Studioporträts bei APA-PictureDesk - ANHANG

Ein Dokument

Exklusives Portfolio der Bildagentur Management+Artists jetzt auf www.picturedesk.com

Wien (ots) - Die auf erstklassige Studioporträts spezialisierte Agentur Management+Artists ist seit Anfang 2017 ein Teil der Bildagentur AUGUST. Kunden des führenden Bildanbieters Österreichs können dadurch das gesamte Portfolio von Management+Artists direkt über [www.picturedesk.com] (http://www.picturedesk.com/) beziehen.

Klingende Namen wie Michelangelo Di Battista, Sebastian Kim, Steven Pan, Dusan Reljin oder Scott Trindle stehen für exzellente und einzigartige Porträt-, Lifestyle- und Fashion-Fotografie. Sie alle haben bereits für Management+Artists gearbeitet und so ein unvergleichliches Angebot an exklusiven Studioporträts entstehen lassen, das Aufnahmen von Hollywood-Größen, Top-Models und Musik-Stars enthält. Dieses Portfolio wird ab dem Frühjahr 2017 von der renommierten New Yorker Bildagentur AUGUST vermarktet. Durch die Vertriebspartnerschaft mit AUGUST profitieren Kunden von APA-PictureDesk von einer noch größeren Auswahl an exklusiven Porträt-Shootings und Cover-Bildern.

"Für uns gewinnt die Kooperation mit AUGUST durch die Eingliederung des neuen Portfolios weiter an Bedeutung. Damit wächst unser Pool an exklusiven Cover-Porträts berühmter Hollywood-Größen und einflussreicher Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. So können wir die Cover-Wünsche unserer Kunden noch besser erfüllen", zeigte sich Luzia Strohmayer-Nacif, Leiterin von APA-PictureDesk, erfreut.

Bill Hannigan, Mitgründer und CEO von AUGUST, betonte: "Die Fotografen von Management+Artists zählen zu den kreativsten und gefragtesten für Mode- und Porträtfotografie. Es ist etwas ganz Besonders für uns, diese einzigartige Bilderwelt unserer Sammlung hinzuzufügen und gemeinsam mit Management+Artists weltweit an Kunden zu vermitteln. Das Bildmaterial ist so aktuell wie vielfältig und steht AUGUST und seinen Partnern exklusiv zur Verfügung."

Zwtl.: Über APA-PictureDesk

APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint auf [www.picturedesk.com] (http://www.picturedesk.com) das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 30 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern.

Bildcredits

1 Michelangelo di Battista/AUGUST/picturedesk.com

2 Dusan Reljin/AUGUST/picturedesk.com

3 Michelangelo di Battista/AUGUST/picturedesk.com

4 Steven Pan/AUGUST/picturedesk.com

5 Michelangelo di Battista/AUGUST/picturedesk.com

6 Sebastian Kim/AUGUST/picturedesk.com

7 Dusan Reljin/AUGUST/picturedesk.com

Rückfragehinweis: APA - Austria Presse Agentur Petra Haller Unternehmenssprecherin Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.: +43 1 36060-5710 E-Mail: petra.haller@apa.at http://www.apa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4636/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Original-Content von: APA-PictureDesk GmbH, übermittelt durch news aktuell