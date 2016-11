13th Street zeigt die Deutschlandpremiere der neuen Crime-Serie Bull mit Michael Weatherly

Crime-Serie "Bull" mit Michael Weatherly ab 11. Januar auf dem Pay-TV-Sender 13th Street. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6960 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/13TH STREET/CBS Broadcasting" Bild-Infos Download

München (ots) - Michael Weatherly, bekannt aus Navy CIS, übernimmt die Hauptrolle des Dr. Jason Bull im neuesten Serien-Hit von CBS. Bull basiert auf der frühen Karriere des amerikanischen Fernsehpsychologen Dr. Phil McGraw, der eine der bisher profitabelsten Prozess-Beratungsfirmen gründete. Brillant, frech und charmant geht Bull als ultimativer Strippenzieher an die Arbeit und kombiniert psychologische Taktik, menschliche Intuition und High-Tech-Daten, um herauszufinden, wie Geschworene, Anwälte, Zeugen und Angeklagte ticken. 13th Street präsentiert Bull zum Jahresbeginn ab dem 11. Januar ab 20.13 Uhr in Doppelfolge mit Originalton-Option.

In seiner Firma Trial Analysis Corporation beschäftigt Bull ein beneidenswertes Expertenteam, um erfolgreiche Verteidigungsstrategien bis ins letzte Detail zu planen. Unterstützt wird Bull von seinem scharfsinnigen Ex-Schwager Benny Colón (Freddy Rodríguez), der als Strafverteidiger die Scheinprozesse der Firma betreut sowie der hochintelligenten Neurolinguistin der Homeland Security Marissa Morgan (Geneva Carr). Zum Team gehören außerdem die ehemalige NYPD-Ermittlerin Danny James (Jaime Lee Kirchner), die mit Durchsetzungsvermögen und ebenso viel Empathie arbeitet, die geniale Hackerin Cable McCrory (Annabelle Attanasio) sowie der modebewusste Stylist und Ex-Stürmer der "All-Americans" Chunk Palmer (Chris Jackson), der den Klienten den nötigen Feinschliff für die Prozesse verpasst. Wenn in Gerichtsverhandlungen viel auf dem Spiel steht, versteht es Bull durch seine außerordentlichen Einblicke in die menschliche Natur, drei Doktortitel und mit Hilfe seines famosen Teams Strategien zu entwickeln, die juristische Entscheidungen zugunsten seiner Klienten ausfallen lassen.

Michael Weatherly war zuletzt als Tony DiNozzo in über 300 Episoden von Navy CIS zu sehen. Mit Bull sichert sich 13th Street den nächsten Serien-Hit mit dem sympathischen Schauspieler in der Hauptrolle. Bull ist mit durchschnittlich 16,06 Millionen Zuschauern der erfolgreichste Neustart dieser Saison in den USA. Insgesamt lockte die Premiere schon mehr als 20 Millionen US-Zuschauer vor die Bildschirme. Nach NCIS ist Bull bereits jetzt das erfolgreichste Seriendrama in den USA.

Die Executive Producer von Bull sind Mark Goffman, Paul Attanasio, Dr. Phil McGraw, Steven Spielberg, Justin Falvey, Darryl Frank, Jay McGraw und Rodrigo Garcia (Pilotfolge). Die Serie wird von CBS Studios produziert und weltweit durch CBS Studios International vertrieben.

Weitere Informationen zu Bull finden Sie unter http://13thstreet.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: 13TH STREET, übermittelt durch news aktuell