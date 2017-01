Aachen (ots) - Ab dem dritten Quartal 2017 müssen im Rahmen der anstehenden Umsetzung des Smart Metering Rollouts die Schnittstellen zwischen den vorhandenen Datenmanagementsystemen in den Stadtwerken und der Gateway Administration vorhanden sein. Die Schnittstellenoptimierung ist die Basis für eine funktionierende Marktkommunikation zwischen allen beteiligten Marktrollen vom Verbraucher über den Messstellenbetreiber, den Lieferanten bis hin zum Netzbetreiber.

Durch die Zusammenarbeit zwischen der Stadtwerke-Kooperation Trianel und dem auf Software-Lösungen für Versorgungsunternehmen spezialisierten Unternehmen iS Software wird bereits frühzeitig die Integration von Gateway Administratorprozessen der Anwender mit der Software-Komplettlösung WinEV® sichergestellt. "Zusammen mit Trianel können wir unseren rund 250 Kunden schon heute eine Schnittstellenlösung für die Gateway-Administration anbieten", betont Dirk Weiße, Geschäftsführer der iS Software GmbH. Vor allem kleinere Energieversorgungsunternehmen profitieren von der Zusammenarbeit, weil keine individuelle Schnittstellenanpassung nötig ist und eine Ansteuerung der Gateway-Administration aus dem Back End-Systemen möglich ist. Somit können hohe Synergien in der Gateway-Administration gehoben werden.

"Mit der Verfügbarkeit der Schnittstellen in WinEV® und unserer Geschäftsprozessdienstleistung für die Gateway-Administration haben die Kunden der iS Software GmbH eine effiziente Lösung, die Anforderungen der Gateway-Administration kostengünstig und ohne eigene Zertifizierung umzusetzen. Dies ermöglicht einen einfachen Einstieg in den Smart Meter Rollout", erläutert Sascha Reif, Leiter Smart Metering bei der Trianel GmbH. Insbesondere kleine und mittlere Stadtwerke können über die neue Schnittstelle Synergien nutzen und unabhängig von der Unternehmensgröße effizient und eigenständig den neuen Anforderungen im Messwesen begegnen.

Trianel hat in den vergangenen fünf Jahren in rund 25 Pilotprojekten bereits über 4.000 intelligente Messsysteme in den Markt gebracht und in unterschiedlichen Anwendungen getestet. Über die Trianel eigene Smart Metering Plattform bildet Trianel die Gateway-Administration, die Visualisierung der Verbräuche und die Steuerung von Erneuerbare-Energien-Anlagen technisch ab und ermöglicht die energiewirtschaftliche Nutzung der Daten.

