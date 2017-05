"Wir haben echte Weltstars und die coolste Jury, die man sich vorstellen kann!" Annemarie und Wayne Carpendale über "It's Showtime! Das Battle der Besten"

Wir haben echte Weltstars und die coolste Jury, die man sich vorstellen kann! Annemarie und Wayne Carpendale ueber It's Showtime! Das Battle der Besten Eine neue SAT.1-Show fuer Annemarie und Wayne Carpendale. Ab Sonntag, 14. Mai, stehen die beiden um 20:15 Uhr fuer It's Showtime! Das Battle der Besten auf der Buehne. In der Jury: Michelle ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Eine neue SAT.1-Show für Annemarie und Wayne Carpendale. Ab Sonntag, 14. Mai, stehen die beiden um 20:15 Uhr für "It's Showtime! Das Battle der Besten" auf der Bühne. In der Jury: Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha. Im Interview verraten Annemarie und Wayne, was ihnen besonders gefallen hat und warum Wayne eine 66-jährige Pole-Tänzerin in sein Herz geschlossen hat.

Was ist für Euch das Besondere an "It's Showtime! Das Battle der Besten"? Wayne Carpendale: "Bei uns treten Artisten gegen Artisten an, Magier gegen Magier, Musiker gegen Musiker. Wir haben eine riesige Vielfalt. Zu uns kommen die Besten der Welt, weil sie wissen, dass sie sich nicht gegen Nichtskönner und Clowns durchsetzen müssen, sondern gegen 'Kollegen' antreten, die sie respektieren und mit denen sie sich messen wollen." Annemarie Carpendale: "Wo soll ich da anfangen? Weltstars, die extra aus Australien angeflogen kommen, die coolste Jury-Kombi, die man sich vorstellen kann, und mein Mann und ich moderieren auch nicht alle Tage zusammen, ganz schön viel Besonderes auf einmal, oder!?"

Gab es für Euch einen besonderen Moment in der Show? Annemarie Carpendale: "Diesen Moment, als 1000 Zuschauer im Studio Teil eines Massen-Magier-Experiments werden und sich verzaubern lassen, fand ich besonders cool." Wayne Carpendale: "In der ersten Show gibt es die spezielle Kategorie 'Oldie but Goldie', in der auch mal das ältere Kaliber zeigt, was es so drauf hat. Greta Pontarelli hatte ich schon bei den Proben total ins Herz geschlossen, als sie so eine Angst hatte, dass sie ihre Choreographie vergisst. Aber dann zeigte sie uns auf atemberaubende Weise, wie man eine Poledance-Stange noch mit 66 Jahren rocken kann."

"It's Showtime! Das Battle der Besten", ab Sonntag, 14. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Hashtag zur Show: #ItsShowtime

