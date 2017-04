Neue Sendung mit Marlene Lufen: "Dinner Party - Marlene lädt zum Talk" ab Dienstag, 30. Mai 2017 in SAT.1

Unterföhring (ots) - Kontroverse Tischgespräche beim gemeinsamen Abendessen - ab dem 30. Mai 2017 lädt die SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen dienstags um 0:15 Uhr zu einer "Dinner Party" in gemütlichem Loft-Ambiente. Während Profi-Koch André Vordenbäumen für das leibliche Wohl sorgt, diskutiert Marlene Lufen mit fünf Gästen aktuelle Fragen, die Deutschland bewegen. Themen wie "Kein Sex, keine Liebe - aber ein Kind! Co-Parenting: Familien-Modell der Zukunft?" stehen dabei genauso auf dem Programm wie "Leben im Rausch - Wird Drogenkonsum gesellschaftsfähig?" und "Thermomix & Co. - Wie kochen wir in Zukunft?". Neben prominenten Gesprächspartnern wie u. a. Paula Lambert, Joyce Illg und Sebastian Krumbiegel kommen bei "Dinner Party - Marlene lädt zum Talk" Themen-Experten sowie Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zu Wort.

Marlene Lufen: "Mein Fachgebiet sind Menschen, ich glaube das trifft es ganz gut. Wenn sich jemand öffnet und seine Seele zeigt und das in Worte packt, was ihn im Innersten beschäftigt, empfinde ich das als großes Geschenk. Die 'Dinner Party' ist eine besondere Talkshow und für mich ein echter Glückstreffer. Ich freue mich so darauf, mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, Promis und interessanten Menschen aus allen Schichten über das zu sprechen, was uns alle als Gesellschaft beschäftigt."

Produziert und verantwortet wird "Dinner Party - Marlene lädt zum Talk" von Good Times, Fernsehproduktions-GmbH im Rahmen der Drittsendezeitprogramme in SAT.1. Mit der Talkshow setzt die Kölner Produktionsfirma ihre langjährige Zusammenarbeit mit SAT.1 fort.

