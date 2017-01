Einfach tierisch! Prime-Time-Ranking "15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen" und Doku "Norberts Zoo" - am Mittwoch, 1. Februar 2017, ab 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots) - Der Hund ist weiterhin unangefochten das beliebteste Haustier der Deutschen. In Deutschland besitzen alleine 9,25 Millionen Menschen mindestens einen oder mehrere der Vierbeiner. Doch welcher Hund passt zu welchem Menschen - und wo findet man das ideale Exemplar? Welche Erziehungsmethoden versprechen wirklich Erfolg? Hat man als Hundebesitzer mehr Erfolg beim Flirten? Was verbirgt sich hinter dem so genannten "Dog-Sharing"? Und welche Inhaltsstoffe stecken eigentlich in den Hundefutterdosen, die nur das Beste für den geliebten "besten Freund" versprechen? Das Prime-Time-Ranking "15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen" gibt am Mittwoch, 1. Februar 2017, um 20:15 Uhr Antworten.

Direkt im Anschluss zeigt SAT.1 um 22:30 Uhr die erste Folge von "Norberts Zoo - Der größte Tierladen der Welt". Die vierteilige Dokusoap blickt hinter die Kulissen des Duisburger Tierhandel-Imperiums von Norbert Zajac, in dem man mehr Tierarten findet als im Berliner Zoo und das sich mit einer Verkaufsfläche von 12.000 Quadratmetern auch einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde sichern konnte.

* Umfrage: Anzahl der Haustierbesitzer in Deutschland nach Haustierarten (Hunde, Katzen, Vögel, Nagetiere) von 2013 bis 2016 (in Millionen); Quelle: Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA); Statista 2016.

"15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen" und "Norberts Zoo - Der größte Tierladen der Welt" - am Mittwoch, 1. Februar 2017, ab 20:15 Uhr in SAT.1.

Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Barbara Stefaner Kommunikation/PR - Factual & Sports Tel.: 089/9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Johanna Brinkmann Tel.: 089/9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell