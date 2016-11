Oscar-Gewinner Eddie Redmayne im NEON-Interview: "Ich bin echt kacke mit dem Greenscreen"

Hamburg (ots) - Der Brite Eddie Redmayne, 34, spricht über das Dasein als Schauspieler. Sein neuer Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" - ein "Harry Potter"-Spin-Off, das ab 17. November im Kino zu sehen ist - stellte den Schauspieler vor eine große Aufgabe: den Greenscreen. "Ich bin echt kacke mit dem Greenscreen. Manche Schauspieler können das ja. Die tauchen am Set auf, sprechen mit Tennisbällen und verschwinden wieder. Ich habe keine so gute Vorstellungskraft", so Redmayne im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 12/2016, ab heute erhältlich). Der Schauspieler erzählt außerdem, er habe als Teenager für die Rolle des Tom Riddle in "Harry Potter" vorgesprochen. "Da hab ich es nicht mal geschafft, den Casting-Direktor zu treffen. Ich glaube, ich habe beim Assistenten des Assistenten des Casting-Direktors vorgesprochen."

