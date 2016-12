Zwei lassen es krachen in SAT.1: Serien-Action-Hit "Lethal Weapon" ab 6. Februar 2017

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 19. Dezember 2016. Die zwei muss man einfach mögen: Das unvergleichliche Cop-Duo Riggs (Clayne Crawford) und Murthaugh (Damon Wayans) aus Los Angeles kommt nach vier Kinoerfolgen serienmäßig ins TV. Die Blockbuster-Adaption funktioniert dabei aus den gleichen Gründen wie die Originale: Krachende Action, hohe Gag-Dichte und besonders viel Gefühl ... SAT.1 zeigt 18 Folgen der ersten Staffel von "Lethal Weapon" ab Montag, 6. Februar 2017, um 20:15 Uhr als Deutschland-Premiere.

"Es mag damals eigentlich nichts besonders neu an den LETHAL WEAPON Filmen gewesen sein. Es war vielmehr die Chemie zwischen Gibson und Glover, die die Serie so erfolgreich machte. Und die Chemie - dieses Mal zwischen Damon Wayans und dem weniger bekannten Clayne Crawford - ist genau das, was diesen neuesten WEAPON in den besten aller Reboots der Saison verwandelt!"

Fakten:

- Die "Lethal Weapon"-Filme (1987 bis 1998) etablierten mit vier sehr erfolgreichen Teilen sicher am nachhaltigsten das Genre der sog. Buddy-Cop-Comedy im Kino der Achtziger- und Neunzigerjahre. Besonders an "Lethal Weapon" ist jedoch neben der Action, Pyrotechnik und Gags die glaubwürdige Emotionalität der Charaktere. Genau darauf baut auch die TV-Adaption.

- Mit Shane Black lieferte niemand Geringeres als der Autor der Leinwanderfolge die Idee zum Piloten der TV-Serie. Von ihm stammen auch die beiden kultigen Krimikomödien "Kiss Kiss Bang Bang" und zuletzt "The Nice Guys". Regie führte Comedy-Action-Spezialist McG ("Charly's Angels").

Inhalt: Nach längerer Auszeit kehrt der altgediente LAPD-Ermittler Roger Murtaugh (Damon Wayans) auf das Revier zurück. Der Gesundheit wegen soll er sich eigentlich nicht aufregen - doch dann teilt ihm sein Chef Avery (Kevin Rahm) mit, dass ihm der texanische Neuzugang Martin Riggs (Clayne Crawford) als neuer Partner zugeteilt wurde. Der fällt wegen seiner selbstmörderischen Tendenzen offenbar eher in die Kategorie "öffentliches Ärgernis" als "Ordnungshüter". Dummerweise hat der durchgeknallte Ex-Elitesoldat auch die Angewohnheit, die bösen Jungs allesamt zu erschießen, statt sie festzunehmen. Nicht zu vergessen, dass der Redneck nebenbei noch ganze Gebäude in die Luft jagt. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten raufen sich die beiden ungleichen Detectives zusammen - Das ist auch bitter nötig, denn ihr erster Fall hat mit dem angeblichen Selbstmord eines Ex-Navy-Seals zu tun. Während Roger die Ermittlung schnell zu den Akten legen will, will Riggs herausfinden, wer seinen Waffenbruder auf dem Gewissen hat ...

"Lethal Weapon" (OT: "Lethal Weapon") 18 Folgen der ersten Staffel Ab 6. Februar 2017 immer montags um 20:15 Uhr Als Deutschland-Premiere USA 2016 Genre: Action/Crime/Comedy Creator: Matthew Miller

