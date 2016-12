"The Voice of Germany"-Halbfinale legt zu // Boris, Marc, Robin und Tay singen sich ins Finale

Die Finalisten von "The Voice of Germany" am Sonntag, 18. Dezember, in SAT.1 (v.l.n.r.): Marc Amacher, Robin Resch, Boris Alexander Stein, Tay Schmedtmann Foto: © ProSieben/SAT.1/Bernd Jaworek Dieses Bild darfÊbis 20. Dezember 2016 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Erfolgreiches Halbfinale: "The Voice of Germany" punktet am Sonntag in SAT.1 mit hervorragenden 15,1 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) und liegt damit deutlich über den Halbfinal-Quoten des Vorjahrs (2015: 13,9 Prozent). "It's A Mens World": Mit Boris (29, Lüneburg, Team Yvonne), Robin (22, Rottenmann/AT, Team Samu), Marc (32, Heimberg/CH, Team Fanta) und Tay (20, Steinhagen, Team Andreas) voten die Zuschauer zum ersten Mal vier Männer ins Finale am Sonntag, 18. Dezember, live in SAT.1.

Das sind die vier Finalisten von "The Voice of Germany"

Wie schön er singt: Tay Schmedtmann (20, Steinhagen) überzeugt die Zuschauer mit "Wie Schön Du Bist" von Sarah Connor und zieht mit überwältigenden 80,9 Prozent der Voting-Stimmen für Team Andreas ins Finale ein.

Seine Gitarre und seine Stimme - mehr braucht Robin Resch (22, Rottenmann/AT) nicht, um Coach Samu und das Publikum zu berühren. Seine unplugged Version von "Chasing Cars" (Snow Patrol) bringt ihm 55,8 Prozent der Zuschauerstimmen im Team internen Dreikampf und einen verdienten Platz im Finale.

Erfolg der Kontraste: In Team Yvonne setzt sich Tattoo-Mann Boris Alexander Stein (29, Lüneburg) mit "Still" (Jupiter Jones) und viel Gefühl durch. 56,2 Prozent der Zuschauer voten den 29-Jährigen ins Finale.

Explosive Mischung: Marc Amacher (32, Heimberg/CH) brennt mit ACDC und "T.N.T." ein Feuerwerk im Studio ab. Das Studio feiert den "Vollact" mit Zugabe-Rufen und die Zuschauer schicken ihn mit 55,7 Prozent der Stimmen für Team Michi & Smudo ins Finale.

Das große Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 18. Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1

