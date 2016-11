Hannes Jaenicke wagt den "Bodycheck" (AT): Drehstart für neue SAT.1-Komödie in Berlin

Bodycheck (AT) Karl Behrends (Hannes Jaenicke) u. Sonja Mahler (Julia-Maria Köhler) Foto: ©SAT.1/Volker Roloff Dieses Bild darf bis Ende 2016 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

15. November 2016. Was würden Sie tun, wenn Sie plötzlich ein riesiges Loch zur Wohnung Ihrer Nachbarin hätten? Klar, es sofort wieder schließen. Doch das gelingt dem alleinerziehenden Eishockey-Coach Karl (Hannes Jaenicke) in der neuen SAT.1-Komödie "Bodycheck" (AT) vorerst nicht. Dafür kommt er in den Genuss von nervenden Erziehungsratschlägen seiner attraktiven Nachbarin Sonja (Julia-Maria Köhler) ... Für Jaenicke ist "Bodycheck" (AT) nach der "Allein unter ..."-Reihe nicht die erste SAT.1-Komödie, in der er als alleinerziehender Vater an seine Grenzen kommt: "Seit ich für SAT.1 'Allein unter Töchtern' gedreht habe, habe ich Spaß daran, überforderte, alleinerziehende Väter zu spielen. Ich ziehe den Hut vor jedem alleinerziehenden Elternteil. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen." Der Hauptdarsteller lebt dabei nicht nur im Film für das schnelle Spiel auf dem Eis, sondern spielt auch privat gerne Eishockey: "Da mir Fußball zu langsam ist und ich selbst immer die härteren Sportarten wie Football und Eishockey bevorzugt habe, fand ich es an der Zeit, diesen großartigen Sport ins Fernsehen zu bringen." So entwickelte Jaenicke die Idee zu dem Film, der von Dreamtool Entertainment (Produzenten: Stefan Raiser und Felix Zackor) produziert wird. Die Dreharbeiten zu "Bodycheck" (AT) finden vom 8. November bis voraussichtlich 6. Dezember 2016 in Berlin und Umgebung unter der Regie von Holger Haase (u.a. "Die Ungehorsame") statt. Eine weitere SAT.1-Komödie wird auch in Stuttgart gedreht: Seit 20. Oktober 2016 laufen die Dreharbeiten für die Romantic Comedy "Verbindungsfehler" (AT) mit Jennifer Ulrich, Janina Uhse, Edin Hasanovic und Marc Benjamin. Jennifer Ulrich spielt eine Cyber-Agentin. Als ihr Freund Jens (Marc Benjamin) völlig unerwartet mit ihr Schluss macht, setzt sie alles daran, um ihn zurückzugewinnen - mit den Waffen einer Frau und des BNDs ... Zu den Produktionen: "Bodycheck" (AT) Karl (Hannes Jaenicke) ist nicht nur erfolgreicher Eishockey-Bundesliga-Trainer, sondern betreut auch die Schulmannschaft seiner 13-jährigen Tochter Nic (Lisa Bahati Wihstutz). Diese zieht er nach dem Tod seiner Frau vor zehn Jahren alleine groß. Und der väterliche Einfluss zeigt Folgen: Nic ist ganz und gar kein typisches Mädchen, eher im Gegenteil: Sie trägt Boots, einen frechen Kurzhaarschnitt und spielt besser Eishockey als die meisten ihrer männlichen Teamkameraden. Das geordnete Leben von Vater und Tochter gerät mächtig durcheinander, als die attraktive Redaktionsleiterin Sonja (Julia-Maria Köhler) in die Wohnung nebenan einzieht. Im Affekt schlägt Karl mit einem Schlittschuh ein riesiges Loch in die Wand, die Nics Schlafzimmer von Sonjas Wohnzimmer trennt. Wider Willen in einer WG lebend, nimmt Sonja nun an dem Leben der beiden Eishockey-Fans teil und mischt sich in Karls Erziehungsmethoden ein. Als Sonja das Mädchen immer mehr ins Herz schließt, versucht sie, Nic auf ihrem Weg vom Kind zur jungen Frau zu begleiten - sehr zum Missfallen Karls ... +++ Darsteller: Hannes Jaenicke, Julia-Maria Köhler, Lisa Bahati Wihstutz, Dirc Simpson, Mika Seidel +++ Produktion: Dreamtool Entertainment +++ Produzenten: Stefan Raiser, Felix Zackor +++ Regie: Holger Haase +++ Buch: Michel Birbaek, basierend auf dem englischen Original-Drehbuch von Hannes Jaenicke und Beth Serlin +++ Kamera: Uwe Schäfer +++ Redaktion SAT.1: Birgit Brandes +++ Drehzeit: 20. Oktober bis 6. Dezember 2016 +++ Drehort: Berlin und Umgebung +++ "Verbindungsfehler" (AT): Klara (Jennifer Ulrich) ist eine Cyber-Agentin beim BND und hat ihr Leben unter Kontrolle - im Job und auch privat. Ihre geordnete Welt gerät aus den Fugen, als ihr Freund Jens (Marc Benjamin) völlig unerwartet Schluss mit ihr macht. Als Klara dann auch noch von Jens' neuer Freundin Susie (Janina Uhse) erfährt, ist sie fest entschlossen, seine Beziehung um jeden Preis zu torpedieren. Dabei kommen ihr die umfassenden Spionage-Befugnisse des BND gerade recht, die die junge Agentin gerade erst von ihrem Chef Immert (Uwe Preuss) erhalten hat: Klara manipuliert Jens' SMS-Nachrichten an Susie, hackt sich in seinen Laptop und überwacht seine Dates per Satellit. Darauf fixiert, Susie und Jens mit allen Mitteln auseinander zu bringen, merkt Klara nicht, dass sie sich eigentlich mit ihrem Kollegen Mickey (Edin Hasanovic) mehr als gut versteht ... Die romantische Komödie "Verbindungsfehler" (AT) entsteht in Kooperation der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH mit der Filmakademie Baden-Württemberg und der UFA FICTION GmbH, die für SAT.1 zuletzt das bewegende Organspende-Drama "Zwei Leben. Eine Hoffnung." mit Annette Frier produzierte. +++ Darsteller: Jennifer Ulrich, Edin Hasanovic, Marc Benjamin, Janina Uhse, Milena Dreißig, Uwe Preuss, Tim Wilde +++ Produktion: UFA FICTION GmbH in Zusammenarbeit mit der Filmakademie Baden-Württemberg +++ Produzent: Joachim Kosack +++ Producer: Johannes Kunkel +++ Regie: Mia Spengler +++ Buch: Marcus Staender +++ Kamera: Christoph Chassée +++ Redaktion SAT.1: Anna Süßmuth +++ Drehzeit: 20. Oktober bis voraussichtlich 23. November 2016 +++ Drehort: Stuttgart und Umgebung +++ Pressekontakt SAT.1: "Bodycheck" (AT): Katrin Dietz / Stefanie Diehm Tel. +49 (89) 9507-1154 / -1180 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com Stefanie.Diehm@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Andrea Pernpeintner 089-9507-1170 Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.com "Verbindungsfehler" (AT): Stefanie Diehm Tel. +49 (89) 9507-1180 Stefanie.Diehm@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Alina Jahrmarkt Tel. +49 (89) 9507-1191 Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.com

