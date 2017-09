München (ots) - Mit Carolin Kebekus, Jürgen von der Lippe, Dieter Nuhr, Kai Pflaume, Florian Silbereisen, Michael Kessler, Guido Cantz, Iris Berben, Helmut Schleich und Pierre M. Krause

Das Erste zeigt ab Donnerstag, 9. November 2017, um 23:30 Uhr eine neue 45-minütige Unterhaltungsreihe, in der jeweils ein Prominenter einen anderen Comedian, Künstler, Kollegen oder Kabarettisten seiner Wahl feiert. Dabei steht vor allem die spezielle persönliche Beziehung und Verbindung des Laudators zu seinem ausgewählten Künstler im Vordergrund: Was macht diesen so einzigartig? Welche persönlichen Begegnungen, Erlebnisse und Verbindungen gibt es? Was bewundert man besonders, was schätzt man gerade an ihr oder ihm und wie wurde das eigene Schaffen, der eigene Humor geprägt?

Die Sendungen sind nicht nur ein hoch unterhaltsamer Bilderbogen über große Humor- und Unterhaltungskünstler von heute und gestern, sondern zeigen auch den Menschen dahinter, quasi eine Hommage an das Wirken und Leben eines Künstlers anhand von Filmausschnitten, Auftritten und spannendem wie lustigem Archivmaterial. Wir greifen also tief in die Schatzkisten der ARD-Archive, präsentieren Comedy-Klassiker, Comedy- und Kabarett-Highlights und seltene Comedy-Perlen des zu krönenden Humoristen und Künstlers.

Die Reihe entstand in Zusammenarbeit mit den Dritten Programmen der ARD. Wiederholungen in den Dritten sind zudem geplant.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 9. November 2017, um 23:30 Uhr:

"Kebekus feiert Jürgen von der Lippe" (WDR) "Ich feiere Jürgen von Lippe, weil er einer der größten, wenn nicht der größte Komiker dieses Landes ist!" Das sagt die preisgekrönte Comedienne und Ausnahmekünstlerin Carolin Kebekus über den Entertainer Jürgen von der Lippe, den sie als großartigen Komiker und Kollegen bewundert und feiert. In "Kebekus feiert Jürgen von der Lippe" taucht sie für 45 Minuten in die Archive des Humors ein, lacht, kommentiert und präsentiert die großartigsten und witzigsten Ausschnitte aus dem Lebenswerk ihres Kollegen.

Die weiteren geplanten Sendetermine: 23. November 2017: Pflaume feiert Dieter Hallervorden (NDR) 30. November 2017: Kessler feiert Heinz Erhardt (NDR/rbb) 7. Dezember 2017: Silbereisen feiert Rudi Carrell (Radio Bremen) 14. Dezember 2017: Cantz feiert Otto Waalkes (SWR/WDR) Und zu Beginn des kommenden Jahres: Nuhr feiert Hanns Dieter Hüsch (rbb) Schleich feiert Ottfried Fischer (BR) Krause feiert Harald Schmidt (SWR/WDR) von der Lippe feiert Carolin Kebekus (WDR)

