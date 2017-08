DeutschlandTrend: Fast jeder Zweite will CDU/CSU-geführte Bundesregierung

Köln (ots) -

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 23.00 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden. 46 Tage vor der Bundestagswahl sprechen sich 49 Prozent der Bürger dafür aus, dass die nächste Bundesregierung von der CDU/CSU geführt sein soll (+2 im Vergleich zu Mai). 38 Prozent wünschen sich eine SPD-geführte Regierung (+2). Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben. Bundeskanzlerin Merkel verliert in der so genannten Direktwahlfrage. Ihr Kontrahent Martin Schulz kann aber nur leicht aufholen. Wenn man die Bundeskanzlerin bzw. den Bundeskanzler direkt wählen könnte, würden sich 52 Prozent der Befragten für Angela Merkel entscheiden (-5 im Vergleich zum Vormonat), 30 Prozent würden sich für Martin Schulz entscheiden (+2). 14 Prozent würden sich für keinen von beiden entscheiden (+3). Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren - Fallzahl: 1.005 Befragte - Erhebungszeitraum: 07.08. bis 08.08.2017 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50% Die Fragen im Wortlaut: Wenn man den Bundeskanzler direkt wählen könnte, für wen würden Sie sich entscheiden: für Angela Merkel oder für Martin Schulz? Wenn es nach Ihnen ginge, sollte die nächste Bundesregierung wieder von der CDU/CSU geführt sein oder sollte sie von der SPD geführt sein? Fotos unter ARD-Foto.de

