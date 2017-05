München (ots) - Wer regiert nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen - und mit wem? Wird es ein Dreier-Bündnis oder doch eine große Koalition? Die bisherige Vorherrschaft der SPD wackelt. Jüngste Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Volksparteien. Die CDU strebt nach ihrem Erfolg in Schleswig-Holstein auch im SPD-Stammland einen Regierungswechsel an. Für die Sozialdemokraten geht es um fast alles: Können sie ihre Regierungsverantwortung behaupten? Bleibt Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Amt? Und vor allem: Welche Signalwirkung hat diese letzte Landtagswahl vor der Wahl zum Deutschen Bundestag im September?

In der "Berliner Runde" diskutiert Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, mit den Generalsekretär/innen und Bundesgeschäftsführer/innen der in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien die bundespolitischen Auswirkungen der Wahl an Rhein und Ruhr.

Zu Gast im Studio sind:

- Katarina Barley, Generalsekretärin der SPD - Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer von DIE LINKE - Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Andreas Scheuer, Generalsekretär der CSU - Peter Tauber, Generalsekretär der CDU

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Redaktion: Thomas Baumann

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell