München (ots) - Charmant, elegant - und eiskalt: Ab Folge 2704 (voraussichtlicher Sendetermin: 9. Juni 2017) ist Luca Zamperoni als Diego Alvarez in einer Gastrolle bei "Sturm der Liebe" zu sehen. Was niemand weiß: Der Spanier mit den tadellosen Manieren ist Barbara von Heidenbergs letzter Ehemann und ehemaliger Botschafter von San Cortez. Alfredo Morales-Diaz kommt unter falschem Namen in das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof", um ein verheerendes Versprechen einzulösen ...

"Diego Alvarez ist eine Figur mit zwei Gesichtern. Schauspielerisch hat es mich sehr gereizt, besonders die 'böse' Seite plausibel zu machen. Denn böse Menschen haben meist kein Bewusstsein, warum sie so sind, wohl aber eine Rechtfertigung", so Luca Zamperoni über seine Rolle. Dem TV-Publikum ist er bereits aus zahlreichen Serien wie "Verbotene Liebe", "In aller Freundschaft" und "Familie Dr. Kleist" bekannt. Im Kino war er zuletzt in der Erfolgskomödie "Honig im Kopf" zu sehen.

Während Diego Alvarez am "Fürstenhof" ankommt, macht sich ein anderer aus dem Staub: David Hofer (Michael N. Kühl) erfährt die Wahrheit über den Tod seines Vaters. Nach einer fatalen Auseinandersetzung mit seiner Mutter Beatrice (Isabella Hübner) flieht er überstürzt aus Bichlheim und lässt seine große Liebe Tina Reiter (Christin Balogh) und sein ungeborenes Kind zurück ...

Michael N. Kühl verabschiedet sich in Folge 2705 (voraussichtlicher Sendetermin: 12. Juni 2017) nach fast zwei Jahren von "Sturm der Liebe". Seit der Folge 2267 spielt er den Sommelier David Hofer.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Fotos auf www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell