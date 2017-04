München (ots) - Moderation: Tina Hassel

Interviewgast: Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP

Für die FDP geht es bei der Bundestagswahl im September ums Ganze: Gelingt der Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag? Ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde wäre nicht nur für FDP-Chef Christian Lindner eine herbe Niederlage. Eine weitere Legislaturperiode im politischen Abseits könnte für die FDP das Aus bedeuten.

Bei ihrem dreitägigen Bundesparteitag, der am Freitag in Berlin beginnt, wollen die Freien Demokraten das Profil schärfen und ihre Kräfte für die anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sowie den Bundestagswahlkampf bündeln.

Die 15-minütige Sondersendung analysiert den Zustand der Partei: Mit welchen Forderungen will die FDP bei den Wählern punkten? Wie abhängig sind die Freien Demokraten von Christian Lindner, der eines der wenigen prominenten Gesichter der Partei ist? Haben sich die FDP und ihre Mitglieder seit der Wahlniederlage 2013 wirklich erneuert und verändert?

Das Erste sendet den "Bericht vom Parteitag" in der Nacht zu Montag, 1. Mai 2017, um 0:05 Uhr. Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zum Interview.

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Redaktion: Ariane Reimers

