München (ots) - In der zweiten Woche "Paarduell" stellen sich Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg weiteren Paar-Kandidaten. Egal ob Ehe- oder Liebespaar, prominent oder nicht prominent - für das Journalisten-Ehepaar geht es um die Ehre, für die Herausforderer um mehrere Tausend Euro.

Am Dienstag, 2. Mai, wollen die schlagfertige HNO-Ärztin Katharina und ihr Mann Tim im "Paarduell" punkten. Eigentlich wollten die Beiden den kleinen Bruder von Katharina verkuppeln, verliebten sich dann aber ineinander.

Am 3. Mai sind Bankerin Maike und Vermögensberater Christian zu Gast im "Paarduell". Beide lernten sich am Arbeitsplatz unter dem Motto "Liebe ist Chefsache" kennen, denn Christian stellte Maike persönlich ein. Am 7. Juli 2007 läuteten dann die Hochzeitsglocken für das Paar aus Fürstenfeldbruck.

Maximiliane lebte früher für eine Zeit in einer Hippie- und Surfercommunity auf Hawaii und geblieben ist die Liebe für die bunten Hemden - heute ist sie sogar eine der führenden Hawaiihemdenexperten Deutschlands. Thomas' Leidenschaft gilt den Schallplatten. Davon besitzt er gleich mehrere Tausend. Am Donnerstag, 4. Mai, begrüßt Jörg Pilawa Maximiliane und Thomas am Quizpult.

Bekannt aus den "Tatort"- und "Marie Brand"-Reihen, sind Schauspieler Thomas Heinze und seine Freundin, Radiomoderatorin Jackie Brown, am Freitag, 5. Mai, beim "Paarduell" zu Gast. Thomas, der in seiner Freizeit Rennen fährt, lebt seit 15 Jahren ohne Trauschein glücklich mit Jackie und dem gemeinsamen Sohn Sam zusammen. Doch welches der beiden Paare macht heute das Rennen?

Das Erste zeigt "Paarduell" montags bis freitags um 18:00 Uhr.

Weitere Informationen unter www.DasErste.de/paarduell

Fotos unter ard-foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell