11,33 Millionen Zuschauer erlebten Pokal-Sensation im Ersten

München (ots) - Das packende Halbfinalspiel im DFB-Pokal zwischen Bayern München und Borussia Dortmund hat sich am Mittwochabend als Zuschauerhit erwiesen: 11,33 Millionen Zuschauer verfolgten im Ersten den überraschenden 3:2-Sieg des BVB in München. Das entspricht einem Marktanteil von 35,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den jüngeren Zuschauern (14 bis 49 Jahre) war der Marktanteil mit 31,4 Prozent ebenfalls hoch. Die erste Halbfinalpartie Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt sahen am Dienstagabend 7,26 Millionen Zuschauer (26,6 % MA). Somit steht fest, dass sich Dortmund und Frankfurt am 27. Mai 2017 im Finale in Berlin gegenüberstehen. Das Erste überträgt die Partie live.

Auch das "Sportschau-Studio" vor der gestrigen Begegnung und der anschließende "Sportschau Club" mit Alexander Bommes fanden mit 7,31 Millionen Zuschauern (25,5 % MA) und 3,68 Millionen Zuschauern (20,7 % MA) große Beachtung beim fußballinteressierten Publikum.

