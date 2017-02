München (ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald Becker

Am Sonntag wählt die Bundesversammlung das neue Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Es gilt als sicher, dass Frank-Walter Steinmeier als gemeinsamer Kandidat von CDU, CSU und SPD der neue Bundespräsident wird. Auch FDP und Grüne wollen ihn mehrheitlich unterstützen.

Vor ihm liegt eine schwierige Aufgabe: Der scheidende Bundespräsident Gauck bescheinigt Deutschland eine gewisse Unruhe. Mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin sind viele Menschen nicht einverstanden. Eine kleine, aber wachsende Menge von Bürgern entfremdet sich zunehmend von der Politik. Hinzu kommt die Polarisierung durch die AfD. Wie will also jetzt Frank-Walter Steinmeier, der ehemalige Politiker der Großen Koalition, neue Impulse geben, die Menschen wieder einen, Themenschwerpunkte setzen? Und was will er anders machen als in seinem Amt als Außenminister?

Im Anschluss an die Bundesversammlung wird sich Frank-Walter Steinmeier in der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker stellen. Das Erste sendet das 20-minütige Interview auf dem gewohnten Sendeplatz des "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 12. Februar 2017, um 18:30 Uhr.

