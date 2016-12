Das Erste: "Polizeiruf 110: Angst heiligt die Mittel" (NDR) am 1. Januar 2017 um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Am Neujahrstag zeigt Das Erste um 20:15 Uhr den Rostocker "Polizeiruf 110: Angst heiligt die Mittel" (NDR): Eine Obdachlose wird vergewaltigt und misshandelt auf einer Bank im Dorf Bassow bei Rostock tot aufgefunden. Für die Dorfgemeinschaft ist schnell klar, wer als Täter in Frage kommt - Kukulies und Buschke, zwei erst kürzlich entlassene Straftäter, die zum Leidwesen der Bewohner in die Nachbarschaft gezogen sind. Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) stoßen allerdings bald auf viele Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen der Dorfgemeinschaft. Am nächsten Morgen ist Buschke tot und Kukulies spurlos verschwunden. Bukow und König vermuten den Mörder der Obdachlosen im Kreise der Dorfbewohner. War es Selbstjustiz, um den Vergewaltiger und den Kinderschänder für immer loszuwerden?

Aus organisatorischen Gründen haben die Programmplanung des Ersten und der Saarländische Rundfunk beschlossen, den kurzfristig auf den 1. Januar 2017 vorgezogenen "Tatort: Söhne und Väter" (SR) an seinem ursprünglichen Sendetermin, dem 29. Januar 2017, auszustrahlen.

Der Ausstrahlungstermin für den "Tatort: Sturm" (WDR), der wegen der thematischen Parallelen zum Terroranschlag in Berlin verschoben wurde, ist noch offen.

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell