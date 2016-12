München (ots) - Mit Nina Kunzendorf, Anke Engelke, Katja Riemann, Oliver Masucci, Paula Beer, Leonard Scheicher und Benjamin Sadler

Über 5 Mio. Zuschauer sahen am 5. November 2016 im Ersten den Thriller "Tödliche Geheimnisse", die packende Geschichte zweier investigativer Journalistinnen, die in ein Wespennest von Lobbyisten, politischem Machtkalkül und multinationaler Interessen geraten. Seit letzter Woche nun ist ein neuer Film unter der Regie von Sherry Hormann aus der Feder von Florian Oeller mit dem gleichen, hochkarätigen Darstellerensemble in Südafrika abgedreht. Nina Kunzendorf, Anke Engelke und Katja Riemann standen erneut vor der Kamera, gemeinsam mit Oliver Masucci, Leonard Scheicher und Paula Beer. Die herausragende Besetzung wird von Benjamin Sadler und Michael Ostrowski komplettiert. Gedreht wurde in Kapstadt und Umgebung.

Wo ist Paul Holthaus? Die Journalistin Rommy Kirchhoff (Nina Kunzendorf) sucht den Lobbyisten Paul Holthaus (Oliver Masucci), der spurlos verschwunden ist, bevor er ihr brisante Informationen verraten konnte. Gemeinsam mit dessen Sohn Max (Leonard Scheicher) reist sie nach Kapstadt, wo Holthaus im Auftrag von Lilian Norgren (Katja Riemann) und deren Agrarkonzern Norgreen Life mehrfach verhandelt hatte. Der junge Max ist sich sicher - hier wird er seinen Vater endlich finden. Rommy hingegen ist ernüchtert, denn Lilian Norgren macht ihr eindeutig klar, wie sehr sich die beiden durch weitere, unerwünschte Nachforschungen in Gefahr bringen. Als Rommys ehemalige Chefredakteurin und Freundin Karin Berger (Anke Engelke) in Kapstadt auftaucht und Rommy Hilfe anbietet, ist diese zunächst misstrauisch. Doch sie weiß, dass sie Hilfe braucht, denn allein wird sie niemals beweisen können, dass Norgren Paul Holthaus entführt hat und versteckt hält. Und Pancosal, das Pflanzenschutzmittel, bei all diesen Aktionen eine Rolle spielt. Es ist schließlich Lilians größter Gegner, der Internetgigant Larry Jordan (Francis Chouler), der die beiden Journalistinnen auf die richtige Spur führt: Im Kongo hat der Berliner Arzt Dr. Schwarz (Benjamin Sadler) ein Medikament gegen eine Form von Leberkrebs entwickelt, der in Verdacht steht, vermehrt im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutzmittel Pancosal des Agrarkonzern Norgreen Life aufzutreten. Um Schwarz' Patent, das ein Jahrhundertgeschäft verspricht, kämpfen Jordan und Lilian einen erbitterten Kampf. Rommy macht sich auf den Weg in den Kongo, wo das Medikament getestet wird. Und Karin Berger und Max finden eine Fährte, die zu Holthaus führt ...

"Tödliche Geheimnisse 2" (AT) ist eine Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg Television (Produzenten: Gabriela Sperl, Quirin Berg und Max Wiedemann; Producerin: Solmaz Sohrabi) in Koproduktion mit Two Oceans Production (Giselher Venzke) und in Zusammenarbeit mit dem ORF, im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (ARD Degeto). Den Weltvertrieb hat Beta Film übernommen.

