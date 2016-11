Das Erst"Rate mal, wie alt ich bin" - Matthias Opdenhövel mit neuem Quiz im Ersten 15 Folgen ab 2. Dezember 2016, freitags um 18:50 Uhr e:

ARD RATE MAL, WIE ALT ICH BIN, Neues wöchentliches Quiz (15 Folgen) mit Matthias Opdenhövel, ab (02.12.16), immer freitags um 18:50 Uhr im Ersten. Matthias Opdenhövel präsentiert das neue wöchentliche Quiz im Ersten: ,,Rate mal, wie alt ich bin" heißt es ab 2. Dezember, freitags um 18:50 Uhr. ,,Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum ... Bild-Infos Download

München (ots) - Die neue Kollegin, der Fremde an der Supermarktkasse und die netten Nachbarn von nebenan - wie alt sind die eigentlich? Eine scheinbar alltägliche Frage kommt jetzt erstmals als spannendes Quiz ins deutsche Fernsehen. Hier ist mehr gefragt als gute Allgemeinbildung und schnelle Reaktionen: Ganz genau hinsehen und richtig kombinieren, müssen die Kandidatenpaare, die sich bei Matthias Opdenhövel ab 2. Dezember freitags um 18:50 Uhr der neuen Quiz-Herausforderung im Ersten stellen. Nur mit Menschenkenntnis, Wissen und Intuition kann es gelingen, den maximalen Gewinn von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

In jeder Folge stehen für ein Kandidatenpaar 100.000 Euro auf dem Spiel. Die Kandidaten müssen das Alter von sieben Unbekannten erraten. Raten sie falsch, sinkt die Gewinnsumme - je weiter sie in der Anzahl der Jahre danebenliegen, desto mehr verlieren sie. Um das Alter der Unbekannten nicht nur aufgrund ihres Aussehens erraten zu müssen, erhalten die Kandidaten in jeder Spielrunde einen wertvollen Hinweis: Ein Lied aus dem Geburtsjahr, ein wichtiges Ereignis oder auch eine unvergessliche persönliche Erinnerung lassen spannende Rückschlüsse auf das tatsächliche Alter ihres Gegenübers zu.

In der ersten Ausgabe von "Rate mal, wie alt ich bin" stellen sich am 2. Dezember Jacqueline Hauk (26) und ihr Stiefvater Frank Thron (50) aus Bielefeld/Löhne der neuen Quiz-Herausforderung im Ersten.

"Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für die ganze Familie. Es basiert auf dem französischen Format "Guess my Age" und wurde von Vivendi Entertainment und von der Brainpool TV GmbH an die ARD lizensiert.

"Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TV GmbH (Produzent: Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDR mediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).

