München (ots) -

"ARD-Morgenmagazin", montags bis freitags um 5:30 Uhr Montag, 31. Oktober 2016: "Mixed Reality - Die nächste industrielle Revolution" Dienstag, 1. November 2016: "Telemedizin - Online in die Sprechstunde" Mittwoch, 2. November 2016: "Der digitale Supermarkt - Online bestellen und die Lebensmittel liefern lassen" Redaktion: Anne Sieger (WDR) "ARD-Buffet", montags bis freitags um 12:15 Uhr spricht am Donnerstag, 3. November, mit einem Experten der Deutschen Rentenversicherung und klärt Fragen rund um das Thema Rente: Von 11 bis 18 Uhr beantworten Experten zusätzlich Zuschauerfragen am Telefon, per E-Mail und im Chat. Außerdem gibt es ein Porträt einer jungen Frau, die sich mit Hilfe von Crowdfunding eine Existenz aufgebaut hat und einen Foodtruck in Frankfurt/Main betreibt. Die ganze Woche über gibt es auf der Seite von www.ard-buffet.de Beiträge zu Berufen, die sich im Wandel befinden. Redaktion: Claus Kober (SWR) "ARD-Mittagsmagazin", montags bis freitags um 13:00 Uhr nutzt die ARD-Korrespondentenstruktur, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Zukunftsvorstellungen rund um den Globus sind. An fünf Tagen wird in fünf Ländern jeweils ein 18- bis 25-Jähriger begleitet, der einen herausfordernden Tag in Studium oder Beruf erlebt: Das "ARD-Mittagsmagazin" begleitet den humanoiden Roboter Pepper, der seinen ersten Arbeitstag als Empfangsmitarbeiter eines Kongresses erlebt; porträtiert einen jungen Chinesen, der an einer App arbeitet, über die sich Leute ihr Essen nach Hause bestellen können; begleitet eine junge Amerikanerin durch ihren stressigen Alltag, einen Jurastudenten in Nairobi sowie einen Arbeitnehmer, der Karriere macht - trotz Teilzeit. Redaktion: Clemens Hübner (BR) "Wissen vor 8 - Zukunft", montags bis freitags um 19:45 Uhr Montag, 31. Oktober 2016: Roboter als Zeichenlehrer Dienstag, 1. November 2016: Computer als Richter Mittwoch, 2. November 2016: Simsen wenn der Wolf kommt Donnerstag, 3. November 2016: Roboter als Stellvertreter Freitag, 4. November 2016: Arbeiten mit dem Handy? Redaktion: Elke Kimmlinger (WDR mediagroup) Sonntag, 30. Oktober 2016 "Tigerenten Club" um 7:10 Uhr Beschäftigt sich mit humanoiden Robotern und der Frage, wie sie in Katastrophengebieten eingesetzt werden können. Außerdem wird die "World robot Olympiad" vorgestellt, bei der Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 19 Jahren mit selbstgebauten Lego-Robotern gegeneinander antreten. Redaktion: Peter Ulshöfer, Nicolas Caspaar, Susanne Winter (SWR) "Die Sendung mit der Maus" um 9:30 Uhr zeigt Roboter, die eine wahre Wundermaschine in Beweglichkeit sind, auch Shaun das Schaf und der kleine Maulwurf bekommen es mit Robotern zu tun. Redaktion: Joachim Lachmuth (WDR) "Gott und die Welt: Zu wenig zum Leben - Die Aufstocker - Trotz Arbeit Hartz IV" um 17:30 Uhr Die Reportage porträtiert Carina W., die trotz Arbeit finanziell nicht über die Runden kommt. Sie wird nach dem Mindestlohn bezahlt und muss sich trotzdem immer wieder beim Jobcenter melden, um den Lohn mit Hartz IV aufstocken zu lassen. Redaktion: Ursula Thilmany-Johannsen (SR) "Bericht aus Berlin" um 18:00 Uhr plant, über die Themen Rente und Zukunft der Arbeit zu berichten. "Weltspiegel" um 19:15 Uhr fragt, ob Autos demnächst aus dem 3-D-Drucker kommen? Ein Unternehmer in den USA will die Autoherstellung nochmal ganz neu erfinden. Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit Indien: Wenn der Doktor nur noch per Mausklick kommt: Sprechstunde per Skype-Schalte, soll den Ärztemangel auf dem Land beheben. Redaktion: Karola Baier (BR) "Tatort: Echolot" um 20:15 Uhr Die Mitgründerin eines Bremer Startup-Unternehmens, kommt bei einem Autounfall ums Leben. Den Bremer Kommissaren stellt die Frage, ob es wirklich ein Unfall war. Redaktion: Annette Strelow (Radio Bremen) Montag, 31. Oktober 2016 "Der Geld-Check: Wer verdient, was er verdient?" um 20:15 Uhr fragt, wie sich die Einkommen im Verhältnis zu den Preisen entwickelt haben? Kaum ein Geheimnis wird in Deutschland so streng gehütet wie das eigene Gehalt. In manchen anderen Ländern spricht man ganz offen darüber. Redaktion: Wolfgang Wirtz-Nentwig (SR) "Die Story im Ersten: Faktor Menschlichkeit - Was macht Unternehmen erfolgreich?" um 22:45 Uhr Ein Unternehmensalltag ohne Druck, Angst und innere Kündigung? Der Mensch mal nicht als Kostenfaktor und Einsparpotenzial? Mit dieser etwas anderen Unternehmenskultur beschäftigt sich der Film von Rita Knobel-Ulrich. Redaktion: Birte Gräper (SWR) "Geschichte im Ersten: Arbeit war das halbe Leben" um 23:30 Uhr Sechs Menschen erinnern sich im Film von Simone Jung an ihren Arbeitsalltag am Hochofen, als LPG Bäuerin, als Hochseefischer, als Bergmann, am Fließband oder als Krankenschwester. Redaktion: Sabine Mieder (hr) Dienstag, 1. November 2016 PremierenKino im Ersten: "Global Player - Wo wir sind isch vorne" um 22:45 Uhr Ein schwäbisches Familienunternehmen steht kurz vor der Pleite. Da erscheint ein Übernahmeangebot aus China verlockend. Aber der greise Seniorchef ist dagegen und er hat ein Vetorecht. Komödie mit Walter Schultheiß, Christoph Bach, Inka Friedrich und Ulrike Folkerts. Redaktion: Claudia Grässel (ARD Degeto), Hubert von Spreti (BR), Andreas Schreitmüller (Arte), Jochen Kölsch (BR/ARTE), Monika Lobkowicz (BR/ARTE) Mittwoch, 2. November 2016 "Dead Man Working" um 20:15 Uhr Ein Investmentbanker auf dem Höhepunkt seiner Karriere - gerade hat er den Deal seines Lebens eingefädelt - springt für alle überraschend vom Dach der Bankzentrale. Redaktion: Jörg Himstedt, Liane Jessen (hr), Christine Strobl (ARD Degeto) Donnerstag, 3. November 2016 "Nuhr auf Arbeit" um 22:45 Uhr Die einen schreiben, die anderen schippen. Kaufen und verkaufen, das große Rad der Wirtschaft dreht sich, und am Ende ist immer der andere reich und man selber pleite. Warum ist das so? Dieter Nuhr weiß es nicht, gibt aber trotzdem Antworten. Redaktion: Jürgen Stark (rbb) Freitag 4. November 2016 "Wir sind die Rosinskis" um 20:15 Uhr Erstmals sind sie gemeinsam vor der Kamera: Anna, Katharina und Nellie Thalbach als Mutter, Großmutter und Enkelin in einem komödiantischen Blick auf fehlende Arbeit und das liebe Geld. Redaktion: Carolin Haasis (ARD Degeto) Samstag, 5. November 2016, "neuneinhalb" um 8:25 Uhr Es werden immer mehr Menschen gebraucht, die mit Maschinen sprechen können. Aber wie machen sie das? Um das herauszufinden besucht Malin eine riesige Lagerhalle. Hier arbeitet eine ganze Roboter-Flotte, die die Mitarbeiter beim Pakete-Packen unterstützen. Warum es so wichtig ist, mit Maschinen sprechen zu können und wie man diese Sprache lernen kann, erfährt Malin beim Programmierkurs für Mädchen an der Technischen Universität Aachen. Redaktion: Manuela Kalupke (WDR) "Deutschland-Reportage: Berufsrisiko Tod - Wenn Arbeit das Leben kosten kann" um 16:30 Uhr Der Film von János Kereszti begleitet Menschen, die ganz bewusst einen Beruf gewählt haben, bei dem der Tod ein klares Risiko darstellt: eine Bombenentschärferin, einen Höhlenforscher und einen Bodyguard. Redaktion: Michaela Herold (Radio Bremen) "Tödliche Geheimnisse" um 20:15 Uhr Ein packender Krimi mit Nina Kunzendorf, Anke Engelke, Katja Riemann, Oliver Masucci u.a., der vor dem Hintergrund der aktuell stattfindenden TTIP-Verhandlungen nach der Verantwortung des Journalismus fragt, auf der Jagd nach der Wahrheit und nach Auflage. Redaktion: Claudia Luzius, Sascha Schwingel (ARD Degeto)

Auch "Tagesschau", "Tagesthemen" und "Nachtmagazin" werden sich an der ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" beteiligen wie die Gesprächsformate "Anne Will" und "Maischberger".

Die ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" vom 30. Oktober bis 5. November 2016 steht unter der gemeinsamen Federführung des Hessischen Rundfunks (hr), von Radio Bremen und des Saarländischen Rundfunks (SR)

Weitere Informationen zu den einzelnen Sendungen finden Sie unter www.daserste.de unter www.ard-themenwoche.de

Fotos unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell