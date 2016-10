Starke Bilanz: "Wer weiß denn sowas?" erzielte durchschnittlich 15,8 % Marktanteil Heute Start für 41 Folgen "Quizduell" mit Jörg Pilawa

München (ots) - Die aktuelle Staffel "Wer weiß denn sowas?" erreichte auf dem 18:00-Uhr-Sendeplatz im Ersten in der Zeit vom 29. März bis zum 30. September 2016 durchschnittlich 2,47 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 15,8 % entspricht. Die Folge am 20. Juni hatte mit 3,03 Millionen Zuschauern die höchste Sehbeteiligung. Den höchsten Marktanteil von 19,2 % erzielte das von Kai Pflaume moderierte Quiz am 6. Juli. Mit im Schnitt 17,1 % Marktanteil erreichte "Wer weiß denn sowas?" im September zum Abschluss der Staffel den stärksten Monatswert.

Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Kai Pflaume und das Team von 'Wer weiß denn sowas?' haben den Vorabend weiter nach vorn gebracht. Verdoppelung der Reichweite und Marktführerschaft auf einem schwierigen Sendeplatz - mehr geht fast nicht. Mit dem 'Quizduell' mit Jörg Pilawa wollen wir an diesen Erfolg anknüpfen. Die Sendung hat im Jahr 2014 die Tür für die Unterhaltungsshows im Vorabend geöffnet. Jetzt wird das 'Quizduell' noch spannender und bleibt auch zwei Jahre nach dem Start die interaktivste Sendung im deutschen Fernsehen."

Heute um 18:00 Uhr lädt Jörg Pilawa wieder zum "Quizduell". In der Live-Show können die Zuschauer mit der "Quizduell im Ersten"-App mitraten und gewinnen. Zum Auftakt treten die beiden Schauspieler Francis Fulton-Smith und Tom Beck an, um mit Unterstützung des Studiopublikums dem "Team Deutschland" und seinem Kapitän den Gewinn abzujagen.

