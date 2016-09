Ironman Hawaii: Das Erste zeigt das berühmteste Triathlon-Ereignis der Welt am 8. Oktober live

München (ots) - Am Samstag, 8. Oktober 2016, ab 18:45 Uhr und in der Nacht zum 9. Oktober 2016 ab 1:15 Uhr berichtet Das Erste live vom weltweit berühmtesten Triathlon-Ereignis, der legendären Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii.

Kurz vor der "Sportschau" am Samstag, 8. Oktober, ab 18:45 Uhr fällt der Startschuss für die rund 2000 Athletinnen und Athleten aus circa 50 Ländern, von denen die Besten live in der Sendung mit dem Schwimmen über 3,86 Kilometer in ihren Wettkampf starten. Ein Deutscher ist dabei der Gejagte: Jan Frodeno, Europameister 2015 in Frankfurt, Weltmeister 2015 auf Hawaii und vor allem der Triathlet mit der Langstrecken-Weltbestzeit dieses Jahr in Roth, wird alles daran setzen, seinen Titel zu verteidigen. Ihm auf den Fersen sind die besten Triathleten der Welt, u.a. Sebastian Kienle, der 2014 Weltmeister auf Hawaii war und sich dieses Jahr die EM-Krone in Frankfurt zurückgeholt hat. Bei den Frauen ist Daniela Ryf aus der Schweiz die Überfliegerin und Titelverteidigerin. Doch auch die deutschen Frauen, insbesondere Julia Gajer, erhoffen sich einen Platz auf dem Podium.

Moderator Ralf Scholt berichtet live zwischen 18:45 und 19:50 Uhr von dem mit Spannung erwarteten Wettbewerb. Spektakuläre Bilder sind zu erwarten, die Reporter Dirk Froberg gemeinsam mit Ironman-Sieger und Triathlon-Profi Stephan Vuckovic kommentiert. Wer auch nach 20:00 Uhr an der Berichterstattung aus Big Island/Hawaii dranbleiben möchte, kann den Ironman im Livestream auf sportschau.de verfolgen (Beginn des Livestreams: 18:20 Uhr mit dem offiziellen Start). Ab 1:15 Uhr berichtet Das Erste wieder live vom Finale des spektakulären Wettkampfes mit der Zielankunft in Kailua Kona.

Das Programm im Überblick:

Samstag, 8. Oktober2016, 18:45-19:53 Uhr Sportschau Ironman Hawaii Reporter: Dirk Froberg Moderation: Ralf Scholt Übertragung aus Hawaii 1:15-3:40 Uhr Sportschau Ironman Hawaii Reporter: Dirk Froberg Moderation: Ralf Scholt Übertragung aus Hawaii

