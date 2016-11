Jean-Claude Juncker hält die siebte Europa-Rede - Die jährliche Stellungnahme der höchsten EU-Repräsentanten zur Lage Europas

Berlin (ots) -

Termin: Mittwoch, 9. November 2016, 19:00 Uhr Ort: Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin

Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, hält am 9. November in Berlin die siebte Europa-Rede ("The State of Europe").

Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Stiftung Zukunft Berlin sowie der Schwarzkopf Stiftung initiierte "Europa-Rede" ist eine jährlich wiederkehrende Stellungnahme der höchsten Repräsentanten der Europäischen Union zur Idee und zur Lage Europas. Sie wird seit 2010 an einem Ort europäischen Schicksals gehalten, in Berlin, wo am 9. November 1989 mit dem Fall der Mauer die Teilung Europas überwunden worden ist.

Das vollständige Programm der Veranstaltung finden Sie unter: http://www.kas.de/wf/de/17.70501/

Verfolgen Sie die Rede auch per Livestream unter www.kas.de.

Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung ein und bitten bis zum 8. November 2016 um Ihre Akkreditierung unter kas-pressestelle@kas.de oder Telefon 030-26996-3272. Zugelassen sind nur Journalisten, die im Besitz einer gültigen BPA-Jahresakkreditierung sind. Der Zugang nach 19:00 Uhr ist nicht mehr möglich.

Unsere Erreichbarkeit am Veranstaltungstag: 0151 14087640 bzw. 0173 7242626

Pressekontakt:

Original-Content von: Konrad Adenauer Stiftung e. V., übermittelt durch news aktuell