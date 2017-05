Kölner Stadt-Anzeiger: Agrarminister Schmidt will Schreddern von Küken ab Sommer beenden "Einstieg in den Ausstieg" mit Praxistest der Spektralanalyse

Köln (ots) - Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will das millionenfache Schreddern männlicher Hühnerküken ab Sommer beenden. Ein Praxistest für die Spektroskopie-Technologie, die Eier mit Hilfe eines Lasers darauf prüft, ob ein männliches oder weibliches Küken schlüpfen würde, sei dann "der Einstieg in den Ausstieg", sagte der CSU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Er wolle das "aus moralischen Gründen völlig inakzeptable" Töten männlicher Küken "schnellstmöglich beenden". Da es keine EU-weite Regelung gebe, setze er nicht auf gesetzliche Lösungen, sondern auf den Einsatz technischer Spitzenforschung. Sobald die Spektralanalyse flächendeckend verfügbar sei, dürften Kostengründe für die Tötung männlicher Küken "keine Ausrede" für die Brütereien mehr sein. Die Verbraucher müssten mit nur "kaum bemerkbaren Mehrkosten" rechnen. Der Einsatz von Spektroskopen koste die Betriebe einen niedrigen einstelligen Cent-Betrag. "Die Mehrkosten für das eigentliche Frühstücksei aus dem Supermarkt liegen weit darunter", so Schmidt.

