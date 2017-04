RNZ: Früherer Brandenburgischer Wirtschaftsminister Wolfgang Fürniß gestorben

Heidelberg (ots) - Wiesloch/Heidelberg. (oé) Ein Leben voller Höhen und Tiefen ist zu Ende: Gestern wurde in Wiesloch bekannt, dass der ehemalige Oberbürgermeister der Weinstadt und frühere Wirtschaftsminister Brandenburgs am Freitag in Hamburg im Alter von 72 verstorben ist. Fürniß hatte seinen politischen Weg in den 1970er Jahren in der Stuttgarter Ministerialbürokratie und in Wieslochs Gemeinderat begonnen. Die Weinstadt wählte den CDU-Politiker 1984 zum OB. 1991 verzichtete er auf eine Wiederwahl und ging zu SAP. Seine Kandidatur 1998 für das OB-Amt in Heidelberg scheiterte. Von 1999 bis zu seinem Rücktritt 2002 war er Wirtschaftsminister in Brandenburg. Schlagzeilen machte auch seine Verurteilung wegen Betrugs 2015.

