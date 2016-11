Westfalen-Blatt: Frank Walter Steinmeiers Mutter im WESTFALEN-BLATT: "Ich bin stolz!"

Bielefeld (ots) - Ursula Steinmeier aus Schieder-Schwalenberg (Kreis Lippe/NRW) ist "von großem Mutterstolz erfüllt". Das sagte die 87-Jährige Mutter Frank-Walter Steinmeiers dem WESTFALEN-BLATT (online). Mit ihrem ältesten Sohn habe sie heute noch nicht gesprochen, aber mit ihrem jüngeren Sohn Dirk. "Der rief mich heute morgen an und sagte, dass Frank-Walter wohl zur Bundespräsidentenwahl aufgestellt wird. Höher kann er ja nun nicht mehr." Sie halte ihren Sohn für geeignet, sagte die Mutter. "Er ist besonnen, ehrlich, vermittelnd und niemals aufbrausend. Von dem werden Sie kein lautes Wort hören." Sein Bruder Dirk (54) sagte dem WESTFALEN-BLATT, sein Bruder sei ein großer Vermittler. "Wenn andere denken, dass nichts mehr geht, macht er weiter. Er bringt Gegner an einen Tisch und schafft es, Lösungen zu erreichen. Das wurde für mich deutlich, als er noch in Niedersachsen war und es Streit um den Ausbau der Ems für die Meyer-Werft gab." Ursula Steinmeier hofft, dass ihr ältester Sohn dem Amt gesundheitlich gewachsen ist. "Er ist ja auch nicht mehr der jüngste, und er hat doch vor sechs Jahren seiner Frau eine Niere gespendet. Aber ich denke schon, dass er das schafft."

