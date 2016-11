Westfalen-Blatt: Suizid in der JVA Detmold

Bielefeld (ots) - In der Justizvollzugsanstalt Detmold hat sich heute Nacht ein 68 Jahre alter Häftling das Leben genommen. Das bestätigte JVA-Leiter Oliver Burlage WESTFALEN-BLATT. Der Mann war 2012 wegen Totschlags zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden und sollte in Kürze begutachtet werden, um ihn dann möglicherweise in den offenen Vollzug zu verlegen. "Uns ist völlig schleierhaft, warum er aus dem Leben geschieden ist. Unser Eindruck war, dass er positiv nach vorne blickte", sagte Burlage. Der Mann erhängte sich in seiner Zelle an seinem Gürtel.

