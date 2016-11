München (ots) - Die Tele München Gruppe (TMG) und Amazon Prime Video haben einen Output-Deal geschlossen mit dem Amazon sich die exklusiven Rechte an einem umfangreichen Spielfilmpaket sichert. Zeitnah zum deutschen Kinostart werden die Titel im SVOD-Service von Amazon Prime Video zum Abruf zur Verfügung stehen. Prime-Mitglieder können alle Filme auch downloaden und ohne Aufpreis offline schauen.

Einer der Top-Titel des Pakets ist DIE BESTIMMUNG - ALLEGIANT von Regisseur Robert Schwentke. Der spektakuläre dritte Teil der erfolgreichen Blockbuster-Reihe DIE BESTIMMUNG nach den internationalen Bestsellern von Veronica Roth führt Tris (Shailene Woodley) und Four (Theo James) in eine ihnen gänzlich unbekannte Welt außerhalb der Mauern Chicagos. Hier lauern neue Gefahren, die alles bisher Erlebte bei Weitem in den Schatten stellen.

Ebenfalls Teil des Paketes ist die erfolgreiche und hinreißende skandinavische Komödie EIN MANN NAMENS OVE, eine Verfilmung von Fredrik Backmans unvergleichlichem Roman, der zu einem Weltbestseller wurde. Mit viel hintergründigem Witz und Herz erzählt Regisseur und Drehbuchautor Hannes Holm diese mitreißende Geschichte über eine unerwartete Freundschaft und eine große Liebe, in der Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg und Ida Engvoll zu sehen sind.

Neben dem aktuellen Kinoerfolg SMARAGDGRÜN, der die EDELSTEIN-TRILOGIE unter Regie von Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde mit den Publikumslieblingen Maria Ehrich und Jannis Niewöhner zu so einem erfolgreichen wie krönenden Abschluss bringt, steht mit DIE UNFASSBAREN 2 ein weiteres Highlight mit Top-Besetzung auf dem Programm. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Dave Franco und Daniel Radcliffe stehen zusammen mit Lizzy Caplan, Morgan Freeman und Michael Caine vor der Kamera und sprengen in ihrem zweiten Akt erneut die Grenzen des bisher Vorstellbaren!

Die Kino-Releases sowie die DVD und Blu-ray Veröffentlichung dieser und aller weiteren Spielfilme des TMG-Paketes werden von den TMG-Tochterfirmen Concorde Filmverleih und Concorde Home Entertainment betreut. Concorde Film ist derzeit die Nummer 2 der deutschen Independent Verleiher.

Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der TMG: "Wir freuen uns über den Abschluss dieses exklusiven Paketes mit unserem Partner Amazon Prime Video. Die Zuschauer können unsere Top-Titel wann und wo sie wollen genießen."

Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland: "Mit diesem Exklusiv-Deal mit unserem Partner TMG erweitert Amazon Prime Video seine umfangreiche Auswahl aus über 15.000 Film- und Serientiteln und macht Prime-Mitgliedern noch mehr exklusive Blockbuster bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service verfügbar, bevor sie bei irgendeinem anderen Anbieter verfügbar sind."

Über TMG

Die Tele München Gruppe ist ein integriertes Medienunternehmen, das mittlerweile seit über 45 Jahren erfolgreich am Markt agiert und sämtliche audio-visuellen Auswertungsstufen unter einem Dach vereint. Die Produktionsfirma entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer Unternehmensgruppe, die heute zu den Content-Providern der nächsten Generation zählt. Die TMG ist mit ca. 3.200 aktiven Titeln in ihrer Programmbibliothek eines der größten Lizenzhandelshäuser Europas und einer der renommiertesten Player auf dem internationalen Markt.

Die TMG ist mit ihren Tochterunternehmen in diversen Segmenten der Medienbranche präsent, darunter in der Film- und Fernsehproduktion sowie als Programmanbieter im Kino, Home Entertainment, TV und VOD-Bereich. Darüber hinaus hält die TMG Beteiligungen an den nationalen Free TV-Sendern TELE 5 und RTL II in Deutschland sowie ATV und ATV II in Österreich und an dem börsennotierten Produktionsunternehmen Odeon Film AG.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tmg.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Tele M?nchen Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft, ?bermittelt durch news aktuell