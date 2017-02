"Knox - Delayed Pinking in Fresh Cut Lettuce" gewinnt den FRUIT LOGISTICA Innovation Award 2017

FRUIT LOGISTICA Innovation Award 2017 - 1. Preis: "Knox - Delayed Pinking in Fresh Cut Lettuce"/ Rijk Zwaan (Niederlande) v.l. Willfried Wollbold, Global Brand Manager FRUIT LOGISTICA; Jakob Werner (Promoter); Bauke van Lenteren, Specialist Convenience & Leafies, Marketing & Business Development, Rijk Zwaan; Jan Doldersum, Manger Marketing & ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Die Fachbesucher der FRUIT LOGISTICA in Berlin haben entschieden: Der diesjährige FRUIT LOGISTICA Innovation Award geht an Knox - Delayed Pinking in Fresh Cut Lettuce des niederländischen Unternehmens Rijk Zwaan. Knox verzögert die Verfärbung - das so genannte Pinking - an den Schnitträndern von Fresh Cut Salaten. So wird nicht nur die Haltbarkeit von Salaten um ein bis zwei Tage verlängert, sondern auch die Lebensmittelverschwendung verringert. Denn die für den Verbraucher optisch unattraktive Verfärbung führte bis jetzt zu einer erheblichen Ablehnung zunächst erst einmal noch nicht beeinträchtigter Produkte.

"Herzlichen Dank! Das ist fantastisch, wir sind stolz und fühlen uns geehrt. Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben und natürlich ein großes Kompliment an unser Team. Nicht zuletzt möchte ich allen Partnern in der Wertschöpfungskette danken - sie haben uns geholfen, in dem sie die Vorteile unserer Entwicklung erklärt haben", sagte Jan Doldersum, Manager Marketing and Business Development von Rijk Zwaan Distribution B.V.

Auf den zweiten Platz wählten die FRUIT LOGISTICA-Fachbesucher The Cracking Monkey Pili Nuts des deutschen Unternehmens Die Frischebox. Der Vitamin E-Gehalt dieser Nüsse ist um ein Vielfaches höher als der anderer Nüsse. Die Pili Nuts stammen von den Philippinen und werden mit einem mitgelieferten Edelstahlknacker geöffnet, der aus recyceltem Besteck besteht. Geliefert werden die Nüsse im umweltfreundlichen Baumwollbeutel, dessen Aufdruck mit Tinte auf Sojabasis hergestellt wird.

Natupol Excel - Bumble Bee Vision von Koppert Biological Systems aus den Niederlanden wählten die Messebesucher auf den dritten Platz. Das Produkt dient Hummeln in Gewächshäusern, während der dunkleren Monate und in künstlichen Lichtverhältnissen als Navigationshilfe, um den Weg zurück in den Stock zu finden. So können sie ihre Kräfte völlig für die Bestäubung von Obst- und Gemüsekulturen einsetzen.

Die Fachbesucher der FRUIT LOGISTICA hatten während der ersten beiden Messetage Gelegenheit, ihre Stimme für eine der zehn nominierten Innovationen abzugeben.

