Grüne Woche aktuell: 28. Januar 2017

Das Sonntags-Tickets am morgigen Schlusstag der Grünen Woche kostet 10 Euro (statt 14EUR), ermäßigte Karten (Schüler und Studenten) 5 Euro (statt 10EUR) und Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

7.000 Halberstädter Würstchen wurden im Verlauf der zehntägigen Grünen Woche in der Sachen-Anhalt-Halle 23b von den Messebesuchern verspeist.

Grüne Woche-Zitat des Tages: "Norwegen ist seit 30 Jahren auf der Grünen Woche vertreten. Wir wollen den kulinarischen Tourismus ausbauen und neue Auslandsmärkte für unsere Produkte erschließen." Jon Georg Dale, Minister für Landwirtschaft und Ernährung, Norwegen

Folgende aktuelle News bieten wir Ihnen an: - Volles Grüne Woche Programm am Sonntag - BMEL: Hülsenfrüchte - die unterschätzten Kraftpakete - Zehn erfolgreiche Messetage für BVE und BLL - Erfolgreiche Messe-Premiere für die DiVin - Engagement für lebenswerte Zukunft auf dem Land - Medaillenregen für Dörfer - Schlussoffensive in der Ungarnhalle - Grüne Woche für Sachsen-Anhalt-Halle wichtiger Testmarkt - Niedersachsen: Regionale Lebensmittel der Verbrauchertrend - Biohalle: Biobauern und Biowinzer erleben - Vom Gemüsehobel bis zur kompletten Küche

