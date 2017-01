Grüne Woche aktuell: 22. Januar 2017

Gute Laune bei Holland auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017 (20.-29.1.). Die Niederlande stellten 1953 den ersten internationalen Gemeinschaftsstand auf der weltweit bedeutendsten Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau und waren seitdem ununterbrochen dabei. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 ... Bild-Infos Download

Grüne Woche-Zahl des Tages:

14.100 Kilogramm reinste Natur gibt es in der Tierhalle der Grünen Woche zu bestaunen. Soviel wiegen gemeinsam Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, die während der Agrarmesse dort ein Zuhause gefunden haben.

Grüne Woche-Zitat des Tages:

"Den Wert der Grünen Woche für die finnischen Aussteller macht die Tatsache aus, dass unsere Hersteller hier ein direktes Feedback von den Konsumenten erhalten und so feststellen können, welche Produkte eine Chance auf dem deutschen Markt haben." Kimmi Tiilikainen, Minister für Landwirtschaft und Forsten, Finnland

- Markthalle 12: Kukki, der Cocktail aus der Tiefkühltruhe - Niederlande: Ein Tisch aus recyceltem Klopapier - Afrikas Wassernot mit einer Flasche lindern helfen - Martin's Apfelbrot und Bibelversdruck bei Brandenburg - nature.tec: Komplettes Büro aus nachwachsenden Rohstoffen - Baden-Württemberg: Lebensmittel aus dem Regiomat - Auf ins Genießerland, wer Maultaschen liebt! - BMEL-Sonderschau: Den Lebensmittelfälschern auf der Spur - Der ErlebnisBauernhof richtet sich auch an junge Städter - Erlebniswelt Heimtiere: Einer Spinne in die Augen geschaut - Dialog Lebensmittel: Lebensmittelquiz - "Paradies to go" gibt es bei den Berliner Gartenarbeitsschulen - Blumenhalle: Das Tulpental - Hohe Schecke macht "Lust aufs Land" - Wohin führt die Weinreise? Nach Rheinland-Pfalz - Biohalle: Nachhaltiger Tourismus - Raus aufs Land - Sächsische Initiative für ELER-Reset - Seetang zum Essen aus Dänemark - Vielseitige Produkte aus italienischen Pistazien - Hommage aus Norwegen an die Berliner Weiße - Partnerland Ungarn: Volkskunst, Musik und Tanz live erleben - Elchwürsten mit Quarkriegeln - Estland bietet Natürlichkeit pur - Frankreich: Edelmakronen zu Heidelbeersalami - Albanien ist größter Salbei-Exporteur - Iran: Feinster Safran und beste Pistazien der Welt - Tunesien will Qualitätssiegel ausbauen - Thailand stellt Pasta aus Grillenmehl und Reisbeeren vor - China punktet mit Qualität und Bio-Essen

