"Fair leben, fair einkaufen, fair produzieren" - Das Bundesentwicklungsministerium auf der Internationalen Grünen Woche 2017 / Bundesminister Dr. Gerd Müller zeigt auf der Grünen Woche 2017, dass eine Welt ohne Hunger durch fairen Einkauf und Innovationen möglich ist. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Unter dem Motto "fair leben, fair einkaufen, fair produzieren" eröffnet Bundesminister Dr. Gerd Müller am 20. Januar 2017 um 10 Uhr den Auftritt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf der Internationalen Grünen Woche Berlin. Nach der erfolgreichen Premiere 2016 zeigt das Ministerium vom 20. bis 29. Januar auf größerer Ausstellungsfläche gemeinsam mit Partnern aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, den Kirchen und den entwicklungspolitischen Durchführungsorganisationen, dass eine Welt ohne Hunger durch fairen Einkauf und Innovationen möglich ist.

Bundesminister Dr. Gerd Müller wird zudem am 25. Januar 2017 um 15.15 Uhr mit Vertretern aus Zivilgesellschaft und der Textilindustrie über das Thema "Faire Textilien - du trägst Verantwortung" diskutieren.

In Halle 5.2 ist auf rund 750 Quadratmetern ein umfangreiches Programm geplant. Die Besucherinnen und Besucher sehen, wie bewusstes Einkaufen weltweite Entwicklung fördert. So erfahren sie in der BMZ-Ausstellung anschaulich, wie ein T-Shirt vom "Baumwollfeld bis zum Bügel" fair produziert wird und wie durch den Kauf fairer Textilien die Arbeits- und Lebensbedingungen in den Produktionsländern verbessert werden.

Angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung zeigt die Ausstellung auch, wie Hunger weltweit beseitigt werden kann. Auf einem echten Reisfeld stellt das BMZ innovative Projekte vor, die zu höheren Erträgen und damit zur Ernährungssicherung in Afrika beitragen.

Auch bei Soja und Palmöl ist in der BMZ-Halle zu erleben, wie faire Produkte Einkommen für die Menschen in den Entwicklungsländern schaffen und zudem Natur und Umwelt schützen. Zahlreiche Informationsstände liefern darüber hinaus Informationen zu Themen wie Entwaldung, Flucht & Migration, Bewässerung und Mechanisierung der afrikanischen Landwirtschaft.

KIKA-Moderator Felix Seibert-Daiker (Erde an Zukunft) und Katie Gallus (Deutsche Welle Akademie) führen die Besucher zehn Tage lang durch ein unterhaltsames und informatives Bühnenprogramm rund um die Themen fairer Konsum, Ernährung und Landwirtschaft in Entwicklungsländern, das in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnerorganisationen des BMZ realisiert wird.

Presse-Kontakt: BMZ Pressestelle, Tel: + 49 30 18 535 24 51, presse@bmz.bund.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell