Hipp Hipp HIPPOLOGICA!: Pferdesportmesse feiert 25. Geburtstag - Freier Eintritt für alle im Dezember 1991 Geborenen

Berlin (ots) - Hipp Hipp HIPPOLOGICA! Heute öffnet das Pferdesportevent Nummer eins in Berlin zum 25. Mal seine Tore. Pferdefans, Reitsportliebhaber und unternehmungslustige Familien können sich vom 15. bis 18. Dezember auf ein ganz besonderes Geburtstagprogramm freuen - bestehend aus Spitzensport, Show und Shopping sowie Lehrangeboten rund ums Thema Pferd.

Die Messe Berlin rechnet wieder mit rund 22.000 Besuchern unterm Funkturm.

"Die HIPPOLOGICA Berlin ist erwachsen geworden. In den letzten 25 Jahren hat sich die Messe zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für Pferdefans, Reitsportler und Züchter aus der Region entwickelt. Dank der langjährigen guten Zusammenarbeit mit dem Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg konnte das Reitsportniveau der Wettkämpfe mit jeder neuen Messeausgabe weiter angehoben werden", so Kerstin Ebel, Projektleiterin der Messe Berlin.

Anspruchsvolles Reitsportprogramm

Das turniersportliche Programm zählt zu den alljährlichen Höhepunkten der Pferdesportmesse. Das größte Hallenreitturnier der Hauptstadt beinhaltet 20 Reitsportprüfungen in fünf Disziplinen bis hin zur Schweren Klasse: Spring- und Dressurreiten, Dressurreiten mit Handicap, Voltigieren und Fahrsport. Zu den Publikumshighlights gehören die HIPPOLOGICA-MASTERS. Im Wettkampf gegeneinander reiten die besten Reiter der Region wie Laura Strehmel und André Thieme zur Höchstform auf. Für die Zuschauer auf den Tribünen bedeutet das Nervenkitzel pur.

Neue sportliche Highlights mit Polo und Ponys

Seit 25 Jahren überrascht die HIPPOLOGICA Berlin ihre Besucher jedes Jahr mit neuen sportlichen Highlights. Volle Pulle Polo mit fliegenden Hufen und Bällen erwartet die Zuschauer beim ersten offiziellen Polo-Turnier "Prora Solitaire ARENA Polo Masters Berlin". Rund ums Pony dreht sich das Finale des Skoda-Autopunkt-Falkensee-Spandau-Cup 2016 - eine Ponydressurprüfung der Klasse A*. Im Finale der HIPPOLOGICA Mini-MASTERS können sich auch die jüngsten Pferdefans messen bei einem Pony-Führzügelwettbewerb und einem Mini-HIPPOLOGICA-Voltigier-Cup.

Showprogramm mit Sänger Nevio, Polizeireiterstaffel und Tabaluga

Auch beim Showprogramm hat die HIPPOLOGICA Berlin die Nüstern vorn. 300 Pferde, 200 Reiter und 30 Showacts sorgen in den drei Reitringen für Action und Abwechslung. Ein musikalisches Highlight verspricht der Auftritt von Nevio Passaro. Der deutsch-italienische Sänger macht durch seinen gefühlvollen Gesang eine Voltigier-Kür zu einem besonderen Konzerterlebnis. Der Verein Samosaea e.V. präsentiert zum ersten Mal eine Tabaluga-Show. Wieder mit dabei in diesem Jahr ist die Polizeireiterstaffel der Bundespolizei mit Übungen aus der täglichen Polizeiarbeit. Der Verband pro agro setzt das Pferdeland Brandenburg gleich mit mehreren Showacts in Szene, darunter eine kostümierte Dressurvorführung zum Disney-Film "Die Eisprinzessin".

Meet & Greet und Mitmachaktionen

Damiana Spöckinger gehört zu den erfolgreichsten Reitsport-YouTubern Deutschlands. Fast täglich berichtet sie über ihren Alltag mit ihrem Wallach RPZ Diamiro. Am Samstag und Sonntag haben Fans und Zuschauer in der Meet & Greet Lounge in Halle 24 die exklusive Möglichkeit die Reiterin hautnah zu erleben, ein Autogramm holen, ein Selfie zu schießen oder einfach nur ein paar Worte zu wechseln. Auch den beliebten Sänger Nevio Passaro können Fans und Zuschauer am Samstag und Sonntag hier persönlich treffen.

Informatives Fachprogramm

In insgesamt 190 Lehrvorführungen, Fachseminaren und Workshops können sich interessierte Zuhörer und Zuschauer auf den neuesten Wissensstand in Sachen Zucht, Ausbildung und Pferdegesundheit bringen. Top-Trainer, Pferdeexperten und Tiermediziner teilen in den Reitringen und im HIPPOFORUM ihr Know-how über aktuelle Themen wie Pferdeernährung im Winter und Sportpferdefütterung sowie Muskelaufbau, Immuntherapie und innovative Trainingsansätze. Mit dabei sind Franziska Görwitz, Horst Becker, Sybille Wiemer, Constanze Röhm und Jörg Ladwig.

Erfahrene Veterinärmediziner der Tierkliniken in Berlin-Brandenburg beantworten Zuschauerfragen. Referenten des Hofs Repente und der ProSAANI GmbH informieren unter anderem über das Immunsystem und die Zahngesundheit des Pferdes.

Mit Pferden arbeiten? Berufsinformationstag klärt auf

Die Freie Universität Berlin lädt Schulabgänger, Berufsanfänger und Quereinsteiger am 18. Dezember zum zweiten Berufsinformationstag ein. Im Restaurant Brandenburg in der Halle 24 werden den Besuchern ab 10.30 Uhr verschiedene Berufsbilder vorgestellt: vom Pferdewirt und Pferdewirtschaftsmeister über Hufschmied und Tierärztliche Fachangestellte bis hin zum Tierarzt und Pferdewissenschaftler. Konkrete Fragen zu Bewerbungsvoraussetzungen oder Verdienst- und Einsatzmöglichkeiten beantworten Vertreter des Berufsstandes, der Ausbildungsbetriebe, der Landwirtschaftsschulen und der Freien Universität.

Rassenvielfalt: Premiere für "Sanfte Riesen"

Einen im wahrsten Sinne des Wortes 'ganz großen Auftritt' legt die Pferderasse Shire Horse bei ihrer Messepremiere hin. Das Gut Marggraffshof zeigt zwei preisgekrönte Deckhengste, darunter Upper Delves James mit einem beachtlichen Stockmaß von 186 cm. Die Rassen-Bandbreite auf der Messe reicht vom Isländer und Fjordpferd über das American Paint Horse, Appaloosa und Pony of the Americas (POA) bis hin zum spanischen Cartujano.

Shopping unterm Funkturm: Alles, was das Pferd begehrt

Kurz vor dem Weihnachtsfest bietet die HIPPOLOGICA Berlin 2016 noch einmal eine ideale Gelegenheit, um für eine gelungene Bescherung zu sorgen. Für backende Pferdefans hat die Firma Steckenpferd Berlin zum Beispiel eine ganz besondere Backmischung im Stiefel. Es handelt sich hierbei weder um die typischen Zimtsterne noch Spekulatius, sondern um gesunde Pferde-Leckerlis. Daran erfreuen sich Pferdemagen und Reiterherz zugleich. Rund 190 Aussteller aus sieben Ländern bieten ein breites Produktangebot von Ausrüstung für Pferd und Reiter über Pflegemittel und Futter bis hin zu Investitionsgütern wie Transportfahrzeuge und Stalltechnik.

Über die HIPPOLOGICA Berlin

Die HIPPOLOGICA Berlin ist das Pferdesportevent mit dem größten Hallenreitturnier (mit Springprüfungen Kl. S**) in der Bundeshauptstadt. Die Kombination aus Sport, Show und Shopping macht die HIPPOLOGICA Berlin jedes Jahr zum winterlichen Höhepunkt für alle Reiter und Züchter aus der Region. Die 25. HIPPOLOGICA Berlin findet vom 15. bis 18. Dezember 2016 mit einem anspruchsvollen sportlichen und fachlichen Rahmenprogramm statt. Mehr Informationen über die HIPPOLOGICA stehen online unter www.hippologica.de bereit.

