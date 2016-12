HIPPOLOGICA Berlin: 25 Jahre Sport, Show und Shopping

Siegerehrung HIPPOLOGICA-MASTERS 2015 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Messe Berlin GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Für Pferdefans, Reitsportler und naturbegeisterte Familien gehört die HIPPOLOGICA Berlin zu den alljährlichen Highlights in der Vorweihnachtszeit. Wenn die Pferdesportmesse in diesem Jahr am 15. Dezember ihre Pforten öffnet, blickt sie auf eine 25-jährige Geschichte zurück. Die HIPPOLOGICA Berlin feierte im Jahr 1991 ihre Messepremiere. In der Nachwendezeit profitierte die Veranstaltung von den zunehmenden Reitsportmöglichkeiten und dem aufkeimenden Pferdetourismus in der Hauptstadtregion.

Nach wechselnden Veranstaltern ging die HIPPOLOGICA Berlin im Jahr 2008 in das Messe-Portfolio der Messe Berlin über. Unter ihrer Leitung entwickelte sich die HIPPOLOGICA Berlin zu DEM Pferdesportevent Nummer eins in der Hauptstadt. Mittlerweile lockt die Messe jedes Jahr durchschnittlich rund 22.000 Besucher in die Messehallen unterm Funkturm.

Seite an Seite mit dem LPBB

Mit dem Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg (LPBB) hat die Reitsportmesse seit 1992 einen starken Partner an ihrer Seite. Die sportliche Ausrichtung der HIPPOLOGICA Berlin gewann mit der Zeit an Gewicht, wobei Sport, Show und Shopping weiterhin eine feste Einheit blieben. Die eingeführten HIPPOLOGICA-MASTERS - bestehend aus den fünf Pferdesportdisziplinen Spring- und Dressurreiten, Dressurreiten mit Handicap, Voltigieren und Fahrsport - avancierten zu wahren Zuschauerhighlights. Mittlerweile fungiert die Pferdesportmesse mit 20 Reitsportprüfungen als das größte Hallenreitturnier der Hauptstadt.

Neben dem Sportprogramm legten die Messemacher auch viel Wert auf Information und Weiterbildung. Die HIPPOLOGICA Berlin hat sich längst als regionales Wissenszentrum der Branche etabliert. In rund 170 Lehrvorführungen, Fachseminaren und Workshops teilen Top-Trainer, Pferdeexperten und Tiermediziner ihr Know-how mit den Besuchern. Auch für Absolventen und Berufseinsteiger wird mit dem Berufsinformationstag eine wertvolle Informationsplattform geboten. Kauffreudige Pferdeliebhaber und Reiter finden bei 190 Ausstellern alles von der Ausrüstung für Pferd und Reiter über Pflegemittel und Futter bis hin zu Investitionsgütern wie Transportfahrzeuge und Stalltechnik.

Aktuelle Informationen zum Sport- und Showprogramm auf der HIPPOLOGICA Berlin sind zu finden unter: www.hippologica.de.

Über die HIPPOLOGICA Berlin

Die HIPPOLOGICA Berlin ist das Pferdesportevent mit dem größten Hallenreitturnier (mit Springprüfungen Kl. S**) in der Bundeshauptstadt. Die Kombination aus Sport, Show und Shopping macht die HIPPOLOGICA Berlin jedes Jahr zum winterlichen Höhepunkt für alle Reiter und Züchter aus der Region. Die 25. HIPPOLOGICA Berlin findet vom 15. bis 18. Dezember 2016 mit einem anspruchsvollen sportlichen und fachlichen Rahmenprogramm statt. Mehr Informationen über die HIPPOLOGICA stehen online unter www.hippologica.de bereit.

Pressekontakt:

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell