WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017: WASsERLEBEN informiert Kinder und Jugendliche interaktiv über alle Aspekte der lebenswichtigen Ressource Wasser

Berlin (ots) - Wasser kommt nicht überall - so wie bei uns - einfach aus der Leitung, sondern ist ein ebenso lebensnotwendiges wie in vielen Ländern der Erde rares Element. Weltweit haben 650 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Um Schulkinder, aber auch andere Interessenten umfassend über alle Aspekte rund um diese wichtige Ressource zu informieren, veranstaltet die Messe Berlin im Rahmen der Fachmesse Wasser Berlin International 2017 mit WASsERLEBEN bereits zum 13. Mal eine interaktive Ausstellung zum Thema Wasser.

In der Ausstellung präsentieren sich namhafte Firmen, Organisationen, Verbände und Hochschulen, die sich für den Schutz, den Erhalt und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Wasser auseinandersetzen. Die Palette reicht dabei von der Wettervorhersage über die Trinkwassergewinnung und die Abwasserreinigung bis hin zur Wasserverkostung. Verschiedene Schulen stellen wieder ihre themenbezogenen Projekte vor und bei diversen biologischen, chemischen und physikalischen Experimenten können die Besucher viel über das lebenswichtige Element lernen. Der 31. März ist außerdem Karrieretag. Besonders für Schulabgänger ist die Vorstellung der Berufspespektiven in der Wasserbranche von Interesse.

WASsERLEBEN richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 2 bis 13 und deren Lehrer. Oberstufenschüler können hier auch ihr Wissen für zukünftige Projekt- und Facharbeiten erweitern. Aber auch Erwachsene sollen mit dem vielseitigen Informationsangebot angesprochen werden. Und am 30. März gibt es erstmals einen International Afternoon, bei dem an den Ständen auch englischsprachiges Personal für Auskünfte zur Verfügung steht. 2015 kamen 10 000 Besucher in die interaktive Ausstellung, darunter rund 300 Schulklassen aus verschiedenen Bundesländern.

"Die Messe Berlin ist sich ihrer Vorbildfunktion und ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewußt", so Cornelia Wolff von der Sahl, Projektleiterin der Wasser Berlin International. "Dabei spielt auch das Thema Wasser eine wichtige Rolle, beispielsweise durch Reinigungsprozesse, die das Regenwasser wieder dem Grundwasser zuführen. Mit der Durchführung von WASsERLEBEN übernimmt die Messe Berlin zudem einen bildungspolitischen Auftrag zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt."

WASsERLEBEN ist am 28., 29. und 31. März 2017 von 9 bis 15 Uhr sowie am 30. März von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet drei Euro, Schulklassentickets für maximal 30 Schüler sowie zwei Begleitpersonen sind für 35 Euro erhältlich und können ab Mitte November nur online unter www.wasser-berlin.de/wasserleben gebucht werden.

Wasser Berlin International ist die spezialisierte und internationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland. Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen aus allen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser Berlin International ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in die Fachmesse integriert. Wasser Berlin International belegte 2015 36.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. 557 Aussteller aus 26 Ländern präsentierten sich in Berlin, davon 118 Aussteller aus dem Ausland. 22.686 Fachbesucher aus 104 Ländern nahmen an Wasser Berlin International 2015 teil. Die nächste Veranstaltung findet vom 28. bis 31. März 2017 statt.

