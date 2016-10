MOTORWORLD Classics Berlin 2016: V o r l ä u f i g e s F a z i t / -Erwartungen weit übertroffen - Deutliche Steigerung der Besucherzahlen und eine Vielzahl hochkarätiger Exponate

3 weitere Medieninhalte

Berlin (ots) - Bereits wenige Stunden vor Ende der MOTORWORLD Classics Berlin 2016 zeigen sich die Veranstalter außerordentlich zufrieden mit dem Verlauf der Oldtimer-Messe. Noch haben die Tore der historischen Messehallen unterm Berliner Funkturm nicht geschlossen, aber schon jetzt steht fest: Nicht nur die Aussteller-, sondern auch die Besucherzahlen wurden deutlich gesteigert. "Unser Konzept geht auf", freut sich Messechef Marc Baumüller, "unzählige hochkarätige Exponate haben ihre Magnetwirkung ebenso entfaltet wie all die anderen Elemente, die die Motorworld Classics Berlin in eine ganz besondere Welt im Stil der guten alten Zeiten verwandeln." Dazu gehören auch ein breit gefächertes Ausstellerspektrum rund um das Thema klassische Automobile sowie das stilgerechte Showprogramm und nicht zuletzt die so passenden historischen Messehallen samt dem Sommergarten unterm Berliner Funkturm. Schon jetzt freut sich das Messeteam auf die nächste Runde: 2017 findet die MOTORWORLD Classics Berlin vom 5. bis 8. Oktober wieder statt.

Zur Motorworld Classics Berlin 2016 kamen insgesamt 20.000 Fach- und Privatbesucher.

MOTORWORLD Classics Berlin auf einen Blick

Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge, Wirtschaftswunder-Autos und Youngtimer sowie klassische Motorräder wurden vom 6. bis zum 9. Oktober 2016 im historischen Ambiente der Messe Berlin präsentiert (Hallen 11 bis 20 und Sommergarten). Nationale und internationale Automobilhersteller mit historischen Wurzeln, Top-Händler, Technik-Spezialisten für Automobilraritäten, Zubehör- und Accessoire-Anbieter, zahlreiche engagierte Clubs der Szene und private Verkäufer stellten ihre Produkte und Dienstleistungen zur Schau und zum Verkauf. Veranstalter der Oldtimer-Messe, die jährlich ihre Tore öffnet, sind die MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG und die Messe Berlin GmbH. Weitere Informationen: www.motorworld-classics.de, www.messe-berlin.de

