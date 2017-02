NDR bedauert Verzicht Sibel Kekillis auf "Tatort"-Rolle

Hamburg (ots) - Schauspielerin Sibel Kekilli gibt ihre Rolle im Kieler "Tatort" zum großen Bedauern des NDR auf. Thomas Schreiber, Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion & Unterhaltung: "Schade, dass Sibel Kekilli künftig nicht mehr die Kommissarin Sarah Brandt spielen möchte. Sie hat dem Kieler 'Tatort' gut getan. Ich wünsche ihr, dass Regisseure und Produzenten sie mit neuen herausfordernden Rollen besetzen."

Sibel Kekilli ist in diesem Jahr im Ersten noch in zwei neuen "Tatort"-Folgen aus Kiel zu sehen: Am 19. März in "Borowski und das dunkle Netz" von David Wnendt und am 21. Mai in "Borowski und das Fest des Nordens" von Jan Bonny nach einer Vorlage von Henning Mankell. Insgesamt hat Sibel Kekilli seit 2010 in 14 Folgen die Kriminalkommissarin Sarah Brandt gespielt.

Wer künftig im Kieler "Tatort" an der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermitteln wird, wird der NDR rechtzeitig bekannt geben.

Pressekontakt:

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell