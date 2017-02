Zum 5. Februar: Rolf Seelmann-Eggebert wird 80 - NDR Intendant Lutz Marmor gratuliert

Hamburg (ots) - Rolf Seelmann-Eggebert, ehemaliger Fernseh-Programmdirektor und langjähriger Chefkorrespondent des NDR, zudem seit knapp vierzig Jahren ARD-Adelsexperte, wird am Sonntag, 5. Februar, 80 Jahre alt.

NDR Intendant Lutz Marmor: "Rolf Seelmann-Eggebert ist ein Grandseigneur des Fernsehjournalismus. In seiner langen und abwechslungsreichen Karriere hat er sich mit einer Vielzahl von Themen auseinandergesetzt, aber auch wichtige Managementpositionen ausgefüllt. Unser Publikum liebt seine fundierten Dokumentationen und seine kenntnisreichen Kommentierungen. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und hoffe, dass wir noch viel von Rolf Seelmann-Eggebert hören und sehen werden."

Das NDR Fernsehen ehrt Rolf Seelmann-Eggebert anlässlich des runden Geburtstags am 5. Februar um 14.30 Uhr mit dem Porträt "Der Chronist der Könige - Rolf Seelmann-Eggebert wird 80". Leontine von Schmettow und Christian Breidert lassen das TV-Publikum darin noch einmal an Rolf Seelmann-Eggeberts wichtigsten Erlebnissen und Begegnungen teilhaben. Dabei geht es nicht nur um die "Royals" und die Zeit als Berichterstatter in London, sondern u. a. auch um seine langjährige Korrespondentenzeit für die ARD in Afrika. Auch Seelmann-Eggeberts großes humanitäres Engagement kommt zur Sprache - etwa mit dem ARD-Tag für Afrika, der World Childhood Foundation (dem Hilfswerk der Königin von Schweden), UNICEF und der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung.

Foto: www.ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell